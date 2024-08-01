Жарко и без осадков: прогноз погоды в Украине на 2 августа
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 2 августа, температура в Украине снова незначительно повысится. Кое-где воздух прогреется до +30 градусов.
Жарче всего будет на Юге. Какой будет температура и прогнозируются ли прогнозируются ли осадки, передает 24 Канал.
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Прогноз погоды по Украине
Синоптики прогнозируют 2 августа переменную облачность, без осадков. Кратковременные дожди с грозой возможны лишь местами на Прикарпатье и Закарпатье. Ветер преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать +13...+18, днем преимущественно не будет превышать +25...+30. В южной части будет немного жарче. Ночью там ожидают +17...+22, днем +28...+33. В Карпатах ночью +10...+15, днем +20...+25.К слову, синоптики предупреждают, что 2 августа в Украине, кроме Ровенской области, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожарная опасность по Украине 2 августа / Укргидрометцентр
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +26...+28
- Ужгород +28...+30
- Львов +26...+28
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +27...+29
- Черновцы +28...+30
- Хмельницкий +27...+29
- Луцк +26...+28
- Ровно +26...+28
- Житомир +27...+29
- Винница +27...+29
- Одесса +29...+31
- Николаев +30...+32
- Херсон +30...+32
- Симферополь +29..+31
- Кропивницкий +28...+30
- Черкассы +27...+29
- Чернигов +26...+28
- Сумы +26...+28
- Полтава +26...+28
- Днепр +29...+31
- Запорожье +29...+31
- Донецк +27...+29
- Луганск +27...+29
- Харьков +27...+29
Погода в Украине 2 августа / Укргидрометцентр