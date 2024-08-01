Жарко и без осадков: прогноз погоды в Украине на 2 августа

В пятницу, 2 августа, температура в Украине снова незначительно повысится. Кое-где воздух прогреется до +30 градусов.

Жарче всего будет на Юге. Какой будет температура и прогнозируются ли прогнозируются ли осадки, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики прогнозируют 2 августа переменную облачность, без осадков. Кратковременные дожди с грозой возможны лишь местами на Прикарпатье и Закарпатье. Ветер преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +13...+18, днем преимущественно не будет превышать +25...+30. В южной части будет немного жарче. Ночью там ожидают +17...+22, днем +28...+33. В Карпатах ночью +10...+15, днем +20...+25.

К слову, синоптики предупреждают, что 2 августа в Украине, кроме Ровенской области, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность по Украине 2 августа / Укргидрометцентр

Какой будет погода в городах Украины

Киев +26...+28

Ужгород +28...+30

Львов +26...+28

Ивано-Франковск +26...+28

Тернополь +27...+29

Черновцы +28...+30

Хмельницкий +27...+29

Луцк +26...+28

Ровно +26...+28

Житомир +27...+29

Винница +27...+29

Одесса +29...+31

Николаев +30...+32

Херсон +30...+32

Симферополь +29..+31

Кропивницкий +28...+30

Черкассы +27...+29

Чернигов +26...+28

Сумы +26...+28

Полтава +26...+28

Днепр +29...+31

Запорожье +29...+31

Донецк +27...+29

Луганск +27...+29

Харьков +27...+29

Погода в Украине 2 августа / Укргидрометцентр