Прохлада и местами возможен снег: прогноз погоды в Украине на 21 февраля
В пятницу, 21 февраля, в Украине будет держаться прохладная погода. На большинстве территорий осадков не предвидится.
В Украине будет прохладная погода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики также сообщили, что осадков не ожидается, только на востоке и юго-востоке местами может пройти небольшой снег.
Ночью также будет холодно и облачно, а днем приятно будет радовать солнце.
Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью -9...-14 градусов мороза (в восточных и большинстве западных областей местами -15...-18 градусов мороза), днем -2...-7 градусов мороза; на Закарпатье и в Крыму ночью -5...-10 градусов мороза, днем от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.
Какой будет погода в Киеве и области
В Киеве и в области ожидается переменная облачность, однако без осадков. На дорогах местами возможна гололедица️.
Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью -9...-14 градусов мороза, днем -2...-7 градусов мороза. зато в Киеве ночью -10...-12 градусов мороза, днем -4...-6 градусов мороза.
Какой будет температура в крупных городах
- Киев -5...-3
- Ужгород -1...+1
- Львов 0...-2
- Ивано-Франковск 0...-2
- Тернополь -4...-2
- Черновцы -3...-1
- Хмельницкий -4...-2
- Луцк -4...-2
- Ровно -3...-1
- Житомир -5...-3
- Винница -4...-2
- Одесса -3...-1
- Николаев -5...-3
- Херсон -4...-2
- Симферополь -1...+1
- Кропивницкий -5...-3
- Черкассы -3...-1
- Чернигов -5...-3
- Сумы -6...-4
- Полтава -5...-3
- Днепр -5...-3
- Запорожье -3...-1
- Донецк -7...-5
- Луганск -7...-5
- Харьков -6...-4