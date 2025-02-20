Прохлада и местами возможен снег: прогноз погоды в Украине на 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, в Украине будет держаться прохладная погода. На большинстве территорий осадков не предвидится.

В Украине будет прохладная погода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики также сообщили, что осадков не ожидается, только на востоке и юго-востоке местами может пройти небольшой снег.

Ночью также будет холодно и облачно, а днем приятно будет радовать солнце.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью -9...-14 градусов мороза (в восточных и большинстве западных областей местами -15...-18 градусов мороза), днем -2...-7 градусов мороза; на Закарпатье и в Крыму ночью -5...-10 градусов мороза, днем от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.

Какой будет погода в Киеве и области

В Киеве и в области ожидается переменная облачность, однако без осадков. На дорогах местами возможна гололедица️.

Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью -9...-14 градусов мороза, днем -2...-7 градусов мороза. зато в Киеве ночью -10...-12 градусов мороза, днем -4...-6 градусов мороза.

Какой будет температура в крупных городах

Киев -5...-3

Ужгород -1...+1

Львов 0...-2

Ивано-Франковск 0...-2

Тернополь -4...-2

Черновцы -3...-1

Хмельницкий -4...-2

Луцк -4...-2

Ровно -3...-1

Житомир -5...-3

Винница -4...-2

Одесса -3...-1

Николаев -5...-3

Херсон -4...-2

Симферополь -1...+1

Кропивницкий -5...-3

Черкассы -3...-1

Чернигов -5...-3

Сумы -6...-4

Полтава -5...-3

Днепр -5...-3

Запорожье -3...-1

Донецк -7...-5

Луганск -7...-5

Харьков -6...-4



Погода на 21 февраля / Укргидрометцентр