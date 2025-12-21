Морозы ночью и туман в большинстве областей: прогноз погоды на 22 декабря
- 22 декабря в Украине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на северо-востоке местами небольшой дождь и мокрый снег.
- Температура ночью от +2 до -3 градусов, днем 0...+5 градусов, на Закарпатье и юге ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов.
В понедельник, 22 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, но в некоторых регионах может пойти небольшой дождь и мокрый снег.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Где ударят самые большие морозы, будут ли снег и метели: интервью о погоде на Рождество и до Нового 2026 года
Какой будет погода 22 декабря?
По данным синоптиков, в понедельник, 22 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. только днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег. В большинстве западных, центральных и южных областей ночью и утром туман.
Ветер ожидается северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
Температура ночью может быть от +2 градусов до -3 градусов, а днем 0...+5 градусов; на Закарпатье и юге страны ночью 0...+5 градусов тепла, а днем +3...+8 градусов.
Какую температуру прогнозируют в регионах?
- Киев +1...+3;
- Ужгород +6...+8;
- Львов +2...+4;
- Ивано-Франковск +2...+4;
- Тернополь +2...+4;
- Черновцы +2...+4;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк +2...+4;
- Ровно +2...+4;
- Житомир +2...+4;
- Винница +2...+4;
- Одесса +5...+7;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +5...+7;
- Симферополь +5...+7;
- Кропивницкий +2...+4;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов +1...+3;
- Сумы +1...+3;
- Полтава +2...+4;
- Днепр +2...+4;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк +1...+3;
- Луганск 0...+2;
- Харьков +1...+3.
Прогноз погоды на 22 декабря / Фото Укргидрометцентра
Какой может быть погода в ближайшее время?
В эксклюзивном интервью 24 Каналу представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что на рождественские праздники в Украине на Левобережье, в частности в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях температура воздуха ночью и днем может снизиться и быть в пределах от 0 до 6 градусов мороза.
На Востоке и Северо-Востоке в этот же период, по словам синоптика, температура воздуха ночью может снизиться до 10 градусов мороза. После 25 декабря, как объяснила синоптик, возможно дальнейшее похолодание.
Кроме того, Наталья Птуха объяснила, что в течение суток 24 и 25 декабря в большинстве областей еще удержатся показатели в пределах от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В южной части и на Закарпатье они составят от 1 до 7 градусов тепла.