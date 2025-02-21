До -17 мороза, но без осадков: погода в Украине на 22 февраля
В субботу, 22 февраля, в Украине сохранится холодная погода с морозами. Синоптики не прогнозируют осадки, однако на дорогах местами возможна гололедица.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 22 февраля
В субботу, 22 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Только в Крыму ночью местами возможен небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.
Ветер будет переменных направлений, но не сильный – от 3 до 8 метров в секунду.
Потепления в субботу ожидать не стоит. Так, ночью на всей территории Украины прогнозируются морозы от -11 до -16 градусов. В Карпатах и северной части ночью столбики термометров могут опуститься до -19.
В то же время днем сильных морозов не будет – от -2 до -7. На Закарпатье, Прикарпатье, а также на Львовщине температура поднимется до +2...+4 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -6...-4;
- Ужгород +2...+4;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...-2;
- Черновцы -4...-2;
- Хмельницкий -4...-2;
- Луцк -1...+1;
- Ровно 0...-2;
- Житомир -4...-2;
- Винница -4...-2;
- Одесса -3...-1;
- Николаев -4...-2;
- Херсон -4...-2;
- Симферополь -4...-2;
- Кропивницкий -5...-3;
- Черкассы -5...-3;
- Чернигов -5...-3;
- Сумы -6...-4;
- Полтава -6...-4;
- Днепр -6...-4;
- Запорожье -5...-3;
- Донецк -9...-7;
- Луганск -9...-7;
- Харьков -7...-5.