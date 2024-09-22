Солнце будет согревать теплом, но местами прогнозируют туманы: какой будет погода 23 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в понедельник, 23 сентября, будет сухой и теплой. Солнце будет согревать своими лучами, однако местами возможны туманы.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Также они поделились, какой будет температура в разных областях.
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Прогноз погоды на 23 сентября
В понедельник, 23 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Солнечная погода будет согревать теплом, и в Украине будет по-летнему тепло.
Так, на Западе температура воздуха днем будет достигать +22...+25 градусов. На Севере страны синоптики прогнозируют до +24 градусов тепла. В то же время в восточных, центральных и южных областях воздух прогреется до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+9 градусов, хотя на Юге будет теплее – до +12.
Синоптики не прогнозируют осадков в понедельник, однако на Западе возможны туманы. Ветер будет несильным – от 3 до 8 метров в секунду, преимущественно северо-восточного направления.
Температура в разных городах Украины
- Киев +23...+25;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Винница +23...+25;
- Одесса +23...+25;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +24...+27;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +24...+26;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +23...+25.
Прогноз погоды в Украине на 23 сентября / Карта Укргидрометцентра