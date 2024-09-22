Солнце будет согревать теплом, но местами прогнозируют туманы: какой будет погода 23 сентября

Погода в понедельник, 23 сентября, будет сухой и теплой. Солнце будет согревать своими лучами, однако местами возможны туманы.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Также они поделились, какой будет температура в разных областях.

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Прогноз погоды на 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Солнечная погода будет согревать теплом, и в Украине будет по-летнему тепло.

Так, на Западе температура воздуха днем будет достигать +22...+25 градусов. На Севере страны синоптики прогнозируют до +24 градусов тепла. В то же время в восточных, центральных и южных областях воздух прогреется до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+9 градусов, хотя на Юге будет теплее – до +12.

Синоптики не прогнозируют осадков в понедельник, однако на Западе возможны туманы. Ветер будет несильным – от 3 до 8 метров в секунду, преимущественно северо-восточного направления.

Температура в разных городах Украины

Киев +23...+25;

Ужгород +22...+24;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +21...+23;

Ровно +22...+24;

Житомир +22...+24;

Винница +23...+25;

Одесса +23...+25;

Николаев +24...+26;

Херсон +24...+27;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +22...+24;

Сумы +21...+23;

Полтава +23...+25;

Днепр +24...+26;

Запорожье +24...+26;

Донецк +24...+26;

Луганск +24...+26;

Харьков +23...+25.



Прогноз погоды в Украине на 23 сентября / Карта Укргидрометцентра