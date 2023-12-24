Местами небольшой снег и порывы ветра: прогноз погоды на 24 декабря

В воскресенье, 24 декабря, в Украине местами ожидается снег. Также на дорогах возможна гололедица, поэтому нужно быть осторожными.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако синоптики прогнозируют также прояснение. Кроме того, возможны порывы ветра.

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Какая будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют в Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег. На юге он будет с дождем. На дорогах иногда гололедица, поэтому важно соблюдать осторожность.

Также ожидается западный или северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В западных областях ночью, а в других регионах днем возможны порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью опустится до -1...-6 градусов мороза. Днем оно будет колебаться от -2 до +3 градусов тепла, в южной части ожидается 0...+5 тепла. В Карпатах будет снижаться, а температура ночью опустится до -6...-11 градусов, а днем -1...-6 градусов мороза.

Какая будет погода на Киевщине

В столице и области облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, порывистый.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит -1...-6 градусов мороза, днем будет колебаться от -2 до +3 градусов. В Киеве ночью температура будет -2...-4 градуса, днем около 0.

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород 0...+2

Львов 0...+2

Ивано-Франковск 0...+2

Тернополь 0...+2

Черновцы 0...+2

Хмельницкий 0...+2

Луцк 0...+2

Ровно 0...+2

Житомир -1...+1

Винница +1...+3

Одесса +3...+5

Николаев +1...+3

Херсон 0...+2

Симферополь +2...+4

Кропивницкий +1...+3

Черкассы -1...+1

Чернигов 0...+2

Суммы -1...+1

Полтава 0...+2

Днепр -1...+1

Запорожье 0...+2

Донецк -1...+1

Луганск +1...+1

Харьков -1...+1



Прогноз погоды на 24 декабря / Укргидрометцентр.