Потепление до +7 и солнечно: прогноз погоды на 24 февраля
В понедельник, 24 февраля, в Украине начнется незначительное потепление. Ночные морозы будут не такими сильными, а днем местами пригреет до +7.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 24 февраля
В понедельник, 24 февраля, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Осадки не ожидаются, лишь в восточных областях возможен небольшой снег. Также на дорогах местами возможна гололедица.
Ветер преимущественно будет северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.
Ночью не ожидаются такие сильные морозы, как были до этого. Так, столбики термометров опустят до -9...-14 градусов мороза. В то же время днем на большинстве территорий Украины будет плюсовая температура – от +1 до +7 градусов. Прохладнее температура будет только на Востоке, где днем также будет сохраняться мороз до -7 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -1...+1;
- Ужгород +4...+6;
- Львов +5...+7;
- Ивано-Франковск +5...+7;
- Тернополь +4...+6;
- Черновцы +4...+6;
- Хмельницкий +3...+5;
- Луцк +4...+6;
- Ровно +2...+4;
- Житомир 0...+2;
- Винница +1...+3;
- Одесса +2...+4;
- Николаев +1...+3;
- Херсон 0...+2;
- Симферополь 0...+2;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов 0...-2;
- Сумы -3...-1;
- Полтава -3...-1;
- Днепр -3...-1;
- Запорожье -1....+1;
- Донецк -6...-4;
- Луганск -7...-5;
- Харьков -5...-3.