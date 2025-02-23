Потепление до +7 и солнечно: прогноз погоды на 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, в Украине начнется незначительное потепление. Ночные морозы будут не такими сильными, а днем местами пригреет до +7.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Осадки не ожидаются, лишь в восточных областях возможен небольшой снег. Также на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер преимущественно будет северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью не ожидаются такие сильные морозы, как были до этого. Так, столбики термометров опустят до -9...-14 градусов мороза. В то же время днем на большинстве территорий Украины будет плюсовая температура – от +1 до +7 градусов. Прохладнее температура будет только на Востоке, где днем также будет сохраняться мороз до -7 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -1...+1;

Ужгород +4...+6;

Львов +5...+7;

Ивано-Франковск +5...+7;

Тернополь +4...+6;

Черновцы +4...+6;

Хмельницкий +3...+5;

Луцк +4...+6;

Ровно +2...+4;

Житомир 0...+2;

Винница +1...+3;

Одесса +2...+4;

Николаев +1...+3;

Херсон 0...+2;

Симферополь 0...+2;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов 0...-2;

Сумы -3...-1;

Полтава -3...-1;

Днепр -3...-1;

Запорожье -1....+1;

Донецк -6...-4;

Луганск -7...-5;

Харьков -5...-3.



Погода на 24 февраля / Карта Укргидрометцентр