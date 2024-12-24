От снега и гололеда до дождей с туманом: какой будет погода 25 декабря
Погода в среду, 25 декабря, принесет немало "сюрпризов". Так, в части областей будет дождь, мокрый снег, гололедица и даже туман. Из-за непогоды синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Как предупредили синоптики, в среду, 25 декабря, погода будет облачной и с осадками. Так, в большинстве западных областей ожидается небольшой мокрый снег. На Юге и Крыму ночью будет наблюдаться небольшой, а днем умеренный дождь. На остальной территории осадки не прогнозируются.
В то же время на Севере ночью и утром будет наблюдаться туман. Кроме того, на Западе на дорогах местами будет гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.
Обратите внимание! Ночью и утром 25 декабря в северной части туман, видимость 200 – 500 метров. Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности, желтый.
Штормовое предупреждение 25 декабря / Карта Укргирометцентра
Ветер синоптики прогнозируют северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. На Юге возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду.
Температура ночью и днем будет колебаться от 2 мороза до 3 тепла. На Юге, Востоке страны и Днепропетровщине – +2...+7 градусов тепла, в Крыму днем до 10.
В Карпатах 25 декабря будет идти снег. Столбики термометров в течение суток покажут от 0 до -5 градусов мороза.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -1...+1,
- Ужгород 0...+2,
- Львов 0...+2,
- Ивано-Франковск 0...+2,
- Тернополь -1...+1,
- Черновцы 0...+2,
- Хмельницкий 0...+2,
- Луцк 0...+2,
- Ровно 0...+2,
- Житомир 0...+2,
- Винница +2...+4,
- Одесса +5...+7,
- Николаев +4...+6,
- Херсон +4...+6,
- Симферополь +8...+10,
- Кропивницкий +2...+4,
- Черкассы +2...+4,
- Чернигов -1...+1,
- Сумы 0...+2,
- Полтава +2...+4,
- Днепр +4...+6,
- Запорожье +3....+5,
- Донецк +3...+5,
- Луганск +3...+5,
- Харьков +2...+4.