От снега и гололеда до дождей с туманом: какой будет погода 25 декабря

24 декабря 2024, 15:16
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Автор: Анжелика Байбак

Погода в среду, 25 декабря, принесет немало "сюрпризов". Так, в части областей будет дождь, мокрый снег, гололедица и даже туман. Из-за непогоды синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Как предупредили синоптики, в среду, 25 декабря, погода будет облачной и с осадками. Так, в большинстве западных областей ожидается небольшой мокрый снег. На Юге и Крыму ночью будет наблюдаться небольшой, а днем умеренный дождь. На остальной территории осадки не прогнозируются.

В то же время на Севере ночью и утром будет наблюдаться туман. Кроме того, на Западе на дорогах местами будет гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Обратите внимание! Ночью и утром 25 декабря в северной части туман, видимость 200 – 500 метров. Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение 25 декабря / Карта Укргирометцентра

Ветер синоптики прогнозируют северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. На Юге возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью и днем будет колебаться от 2 мороза до 3 тепла. На Юге, Востоке страны и Днепропетровщине – +2...+7 градусов тепла, в Крыму днем до 10.

В Карпатах 25 декабря будет идти снег. Столбики термометров в течение суток покажут от 0 до -5 градусов мороза.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -1...+1,
  • Ужгород 0...+2,
  • Львов 0...+2,
  • Ивано-Франковск 0...+2,
  • Тернополь -1...+1,
  • Черновцы 0...+2,
  • Хмельницкий 0...+2,
  • Луцк 0...+2,
  • Ровно 0...+2,
  • Житомир 0...+2,
  • Винница +2...+4,
  • Одесса +5...+7,
  • Николаев +4...+6,
  • Херсон +4...+6,
  • Симферополь +8...+10,
  • Кропивницкий +2...+4,
  • Черкассы +2...+4,
  • Чернигов -1...+1,
  • Сумы 0...+2,
  • Полтава +2...+4,
  • Днепр +4...+6,
  • Запорожье +3....+5,
  • Донецк +3...+5,
  • Луганск +3...+5,
  • Харьков +2...+4.


Погода 25 декабря / Карта Укргидрометцентра