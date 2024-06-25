Переменная облачность и почти без осадков: прогноз погоды на 26 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в среду, 26 июня, будет солнечной и с переменной облачностью. Также будет сухо и без осадков, лишь в нескольких областях могут наблюдаться кратковременные дожди.
Также местами могут наблюдаться грозы, однако они тоже будут кратковременными. В то же время из-за высокой температуры в ряде областей объявлен высокий уровень пожарной опасности, поэтому стоит быть крайне осторожными при обращении с огнем.
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Прогноз погоды на 26 июня
В среду, 26 июня, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Почти на всей территории страны будет без осадков. Лишь на Закарпатье, в Карпатах, а также в Харьковской и Луганской областях будут наблюдаться кратковременные дожди, местами – даже с грозами.
Днем температура воздуха будет комфортной и не жаркой. Так, столбики термометров будут достигать от +22 до максимум +27 градусов. Ночью прогнозируют +12...+17 градусов.
Что касается ветра, то он будет не сильным – от 5 до 10 метров в секунду, северного и юго-восточного направления.
Погода в разных городах Украины
- Киев +25...+27,
- Ужгород +26...+28,
- Львов +26...+28,
- Ивано-Франковск +25...+27,
- Тернополь +25...+27,
- Черновцы +26...+28,
- Хмельницкий +26...+28,
- Луцк +24...+26,
- Ровно +24...+26,
- Житомир +24...+26,
- Винница +26...+28,
- Одесса +25...+25,
- Николаев +26...+28,
- Херсон +26...+28,
- Симферополь +25...+27,
- Кропивницкий +25...+27,
- Черкассы +25...+27,
- Чернигов +23...+25,
- Сумы +22...+24,
- Полтава +24...+26,
- Днепр +25...+27,
- Запорожье +25...+27,
- Донецк +24...+26,
- Луганск +23...+25,
- Харьков +23...+25.