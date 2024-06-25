Переменная облачность и почти без осадков: прогноз погоды на 26 июня

25 июня 2024, 14:26
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в среду, 26 июня, будет солнечной и с переменной облачностью. Также будет сухо и без осадков, лишь в нескольких областях могут наблюдаться кратковременные дожди.

Также местами могут наблюдаться грозы, однако они тоже будут кратковременными. В то же время из-за высокой температуры в ряде областей объявлен высокий уровень пожарной опасности, поэтому стоит быть крайне осторожными при обращении с огнем.

К теме Даже на Юге: сильной жары в Украине пока что не будет

Прогноз погоды на 26 июня

В среду, 26 июня, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Почти на всей территории страны будет без осадков. Лишь на Закарпатье, в Карпатах, а также в Харьковской и Луганской областях будут наблюдаться кратковременные дожди, местами – даже с грозами.

Днем температура воздуха будет комфортной и не жаркой. Так, столбики термометров будут достигать от +22 до максимум +27 градусов. Ночью прогнозируют +12...+17 градусов.

Что касается ветра, то он будет не сильным – от 5 до 10 метров в секунду, северного и юго-восточного направления.

Погода в разных городах Украины

  • Киев +25...+27,
  • Ужгород +26...+28,
  • Львов +26...+28,
  • Ивано-Франковск +25...+27,
  • Тернополь +25...+27,
  • Черновцы +26...+28,
  • Хмельницкий +26...+28,
  • Луцк +24...+26,
  • Ровно +24...+26,
  • Житомир +24...+26,
  • Винница +26...+28,
  • Одесса +25...+25,
  • Николаев +26...+28,
  • Херсон +26...+28,
  • Симферополь +25...+27,
  • Кропивницкий +25...+27,
  • Черкассы +25...+27,
  • Чернигов +23...+25,
  • Сумы +22...+24,
  • Полтава +24...+26,
  • Днепр +25...+27,
  • Запорожье +25...+27,
  • Донецк +24...+26,
  • Луганск +23...+25,
  • Харьков +23...+25.


Прогноз погоды в Украине 26 июня / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! 26 июня в Крыму, на Юге, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черновицкой областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Автор: Анжеліка Байбак