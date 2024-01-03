Плюсы – на Западе и Юге, минусы – на Севере и Востоке: какой будет погода 3 января
Источник:Укргидрометцентр
3 января погода обещает быть неодинаковой для разных регионов Украины. В то время как жители Львова смогут радоваться теплу, черниговчанам будут досаждать морозы и мокрый снег.
Третий день второго месяца зимы запомнится неожиданными плюсовыми температурами в отдельных областях, а также дождем и снегом.
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Каким будет день для Севера и Востока
В северных и восточных регионах температура воздуха не будет подниматься выше нуля. Морознее всего будет на Черниговщине и Сумщине. Там столбик термометра покажет минус 8 градусов. На Харьковщине тоже будет холодно. Там термометр будет показывать 5 градусов мороза.
В столице температура будет днем колебаться от минус 1 до минус 3.
Следует заметить, что центральным областям, а также юго-восточным типа Днепропетровщины и Запорожья, повезет больше, ведь здесь температура воздуха будет плюсовой. В отдельных областях она будет достигать плюс 6.
Также на севере, востоке и в центре пройдут дожди со снегом.
Что ждать жителям Запада и Юга
На Юге и Западе тоже будет дождь. Впрочем, хоть и солнышко будет прятаться за облаками, день для жителей этих областей покажется довольно теплым. Температура в двух регионах будет достигать даже плюс 9 градусов – это Закарпатье и Одесщина. Для всех остальных она будет варьироваться от плюс 5 до плюс 8.
Какая погода по областным центрам
Киев – -3...-1
Ужгород – +7...+9
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +4...+6
Житомир – -1...+1
Винница – +3...+5
Одесса – +7..+9
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -8...-6
Суммы – -8...-6
Полтава – -4...-2
Днепр – -1...+1
Запорожье – +4...+6
Донецк – -3...-1
Луганск – -5...-3
Харьков – -5...-3
Погода на 3 января 2024 года / Фото Укргидрометцентр