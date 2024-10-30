Небольшой дождь и до +17: прогноз погоды на 31 октября

Синоптики прогнозируют в четверг, 31 октября, местами небольшие дожди. В то же время местами температура воздуха прогреется до +17.

Также в этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 31 октября

"Облачно с прояснениями. Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, днем на востоке страны небольшой дождь", – прогнозируют синоптики.

На остальной территории осадки не ожидаются.

Ветер 31 октября будет западный и северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. А вот в восточных областях местами прогнозируют порывы 15 – 18 метров в секунду.

Столбики термометров ночью будут показывать в большинстве регионов 5 – 10 градусов тепла. Только в восточных, Запорожской и Херсонской областях – 1 – 6 градусов тепла.

Днем по Украине ожидается 8 – 13 градусов тепла, а в южной части температура прогреется даже до 17.

Погода в областных центрах

Киев +11...+13

Ужгород +12...+14

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +11...+13

Тернополь +10...+12

Черновцы +11...+13

Хмельницкий +10...+12

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +10...+12

Винница +11...+13

Одесса +15...+17

Николаев +14...+16

Херсон +14...+16

Симферополь +14...+16

Кропивницкий +11...+13

Черкассы +11...+13

Чернигов +9...+11

Сумы +8...+10

Полтава +10...+12

Днепр +12...+14

Запорожье +13...+15

Донецк +11...+13

Луганск +10...+12

Харьков +10...+12

Прогноз погоды на 31 октября / Карта Укргидрометцентра