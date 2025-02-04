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24 Канал Новости Украины Ждать ли мороза и снега: прогноз погоды на 5 февраля
4 февраля, 15:47
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Ждать ли мороза и снега: прогноз погоды на 5 февраля

Ирина Марцияш

В среду, 5 февраля, ожидается небольшой снег. Согласно прогнозам синоптиков, он будет в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 5 февраля

Синоптики сообщили, что 5 февраля погоду в Украине будет продолжать определять холодный воздух арктического происхождения, что будет поступать с северных направлений.

Несмотря на поле повышенного атмосферного давления, над нашей территорией будет удерживаться много облаков, поэтому в большинстве областей ожидаем небольшой снег. Облака ночью будут защищать от ощутимого снижения температуры, а дневную температуру прогнозируем близкой к 0,
– сообщили специалисты.

Так, температура по Украине ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; в Карпатах ночью 6 – 11 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза.

Температура в крупных городах

  • Киев 0 – -2
  • Ужгород +1 – +3
  • Львов 0 – +2
  • Ивано-Франковск 0 – +2
  • Тернополь 0 – +2
  • Черновцы 0 – +2
  • Хмельницкий 0 – +2
  • Луцк 0 – +2
  • Ровно 0 – +2
  • Житомир 0 – +2
  • Винница 0 – +2
  • Одесса 0 – +2
  • Николаев 0 – +2
  • Херсон 0 – +2
  • Симферополь 0 – +2
  • Кропивницкий -1 – +1
  • Черкассы 0 – +2
  • Чернигов 0 – +2
  • Сумы 0 – +2
  • Полтава 0 – +2
  • Днепр 0 – +2
  • Запорожье 0 – +2
  • Донецк -1 – +1
  • Луганск -1 – +1
  • Харьков 0 – +2


Погода в Украине на 5 февраля / Карта Укргидрометцентра