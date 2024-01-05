Облачность и осадки в разных регионах Украины: прогноз погоды на 6 января
Источник:Укргидрометцентр
В субботу, 6 января, на Украине ожидается облачность. Кроме того, синоптики также прогнозируют осадки по всей территории государства.
Небо над Украиной 6 января будет облачным. Также в разных регионах пройдет снег и дождь.
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Какая будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что в северной части Украины пройдет снег, в Закарпатье и Прикарпатье – дождь. Ночью в восточных областях ожидают небольшой снег, а на остальной территории осадков не будет. В северных регионах на дорогах местами возможна гололедица, а на Волыни и Ровенщине местами гололедица.
Направление ветра может изменяться, он будет составлять 3-8 метра в секунду.
Температура ночью будет колебаться от -7 до -2 градусов мороза, в Черниговской и Сумской областях -13 до -8 градусов, в Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму от 0 до +5 градусов тепла.
Днем температура воздуха будет от +1 до +6 градусов тепла, в юго-западных областях +7... +12 градусов, в северной части страны -5...0 градусов.
Какая будет погода на Киевщине
В Киеве и области будет облачно. Ночью осадков не ожидается, а днем синоптики прогнозируют снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет южно – восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью -7...-2 градуса мороза, а днем от -5 градусов до 0. В Киеве ночью -7...-5 градусов мороза, днем -2...0 градусов мороза.
Температура в областных центрах 6 января
- Киев – 0...-2
- Ужгород – +5...+7
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +4...+6
- Тернополь – +4...+6
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +4...+6
- Луцк – -3...-1
- Ровно – 0..-2
- Житомир – -1...+1
- Винница – +4...+6
- Одесса – +10..+12
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +10..+12
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – -4...-2
- Суммы – -4...-2
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – +4...+6
- Донецк – +1...+3
- Луганск – 0...-2
- Харьков – 0...-2