Облачность и осадки в разных регионах Украины: прогноз погоды на 6 января

5 января 2024, 15:37
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Источник:

Укргидрометцентр

В субботу, 6 января, на Украине ожидается облачность. Кроме того, синоптики также прогнозируют осадки по всей территории государства.

Небо над Украиной 6 января будет облачным. Также в разных регионах пройдет снег и дождь.

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Какая будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что в северной части Украины пройдет снег, в Закарпатье и Прикарпатье – дождь. Ночью в восточных областях ожидают небольшой снег, а на остальной территории осадков не будет. В северных регионах на дорогах местами возможна гололедица, а на Волыни и Ровенщине местами гололедица.

Направление ветра может изменяться, он будет составлять 3-8 метра в секунду.

Температура ночью будет колебаться от -7 до -2 градусов мороза, в Черниговской и Сумской областях -13 до -8 градусов, в Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму от 0 до +5 градусов тепла.

Днем температура воздуха будет от +1 до +6 градусов тепла, в юго-западных областях +7... +12 градусов, в северной части страны -5...0 градусов.

Какая будет погода на Киевщине

В Киеве и области будет облачно. Ночью осадков не ожидается, а днем синоптики прогнозируют снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет южно – восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью -7...-2 градуса мороза, а днем от -5 градусов до 0. В Киеве ночью -7...-5 градусов мороза, днем -2...0 градусов мороза.

Температура в областных центрах 6 января

  • Киев – 0...-2
  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – -3...-1
  • Ровно – 0..-2
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +10..+12
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +10..+12
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – -4...-2
  • Суммы – -4...-2
  • Полтава – +1...+3
  • Днепр – +3...+5
  • Запорожье – +4...+6
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – 0...-2


Прогноз погоды на 6 января / Фото Укргидрометцентр.

Автор: Вікторія Кульженко