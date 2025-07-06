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24 Канал Новости Украины Жара до +36 градусов и грозы на западе: погода на 7 июля
6 июля, 15:17
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Жара до +36 градусов и грозы на западе: погода на 7 июля

Анастасия Горецкая

В понедельник, 7 июля, в Украине будет царить сильная жара до +36 градусов. А местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 7 июля

В Украине, 7 июля, сохранится жаркая погода с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют, что в большинстве регионов день пройдет без осадков. В то же время в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, днем возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +30 – +34 градусов. В некоторых районах жара усилится до +35 – 36 градусов.

Ветер ожидается южный и юго-восточный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Призываем быть осторожными из-за высокой температуры, избегать длительного пребывания на солнце и не забывать пить достаточно воды.

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Прогноз погоды на 7 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +32 – +34
  • Ужгород +31 – +33
  • Львов +31 – +33
  • Ивано-Франковск +33 – +35
  • Тернополь +31 – +33
  • Черновцы +33 – +35
  • Хмельницкий +31 – +35
  • Луцк +31 – +33
  • Ровно +31 – +35
  • Житомир +33 – +35
  • Винница +33 – +35
  • Одесса +33 – +35
  • Николаев +33 – +35
  • Херсон +33 – +35
  • Симферополь +33 – +35
  • Кропивницкий +34 – +36
  • Черкассы +33 – +35
  • Чернигов +30 – +32
  • Сумы +30 – +32
  • Полтава +31 – +33
  • Днепр +33 – +35
  • Запорожье +31 – +33
  • Донецк +31 – +33
  • Луганск +31 – +33
  • Харьков +30 – +32