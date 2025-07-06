Жара до +36 градусов и грозы на западе: погода на 7 июля
В понедельник, 7 июля, в Украине будет царить сильная жара до +36 градусов. А местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 7 июля
В Украине, 7 июля, сохранится жаркая погода с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют, что в большинстве регионов день пройдет без осадков. В то же время в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, днем возможны кратковременные дожди и местами грозы.
Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +30 – +34 градусов. В некоторых районах жара усилится до +35 – 36 градусов.
Ветер ожидается южный и юго-восточный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Призываем быть осторожными из-за высокой температуры, избегать длительного пребывания на солнце и не забывать пить достаточно воды.
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Температура в крупных городах
- Киев +32 – +34
- Ужгород +31 – +33
- Львов +31 – +33
- Ивано-Франковск +33 – +35
- Тернополь +31 – +33
- Черновцы +33 – +35
- Хмельницкий +31 – +35
- Луцк +31 – +33
- Ровно +31 – +35
- Житомир +33 – +35
- Винница +33 – +35
- Одесса +33 – +35
- Николаев +33 – +35
- Херсон +33 – +35
- Симферополь +33 – +35
- Кропивницкий +34 – +36
- Черкассы +33 – +35
- Чернигов +30 – +32
- Сумы +30 – +32
- Полтава +31 – +33
- Днепр +33 – +35
- Запорожье +31 – +33
- Донецк +31 – +33
- Луганск +31 – +33
- Харьков +30 – +32