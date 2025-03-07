До +20 тепла и солнечно: прогноз погоды на 8 марта

В субботу, 8 марта, погода будет теплой, солнечной и без осадков. Местами пригреет до неожиданных +20 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 8 марта

В субботу, 8 марта, Украину накроет антициклон, который в течение дня будет перемещаться в восточном направлении. В связи с этим, погода будет теплой и солнечной. Средняя температура будет достигать +15...+17 градусов, но местами пригреет до +20.

Ветер будет умеренным, юго-восточного направления.

Ночью также будет тепло. Температура будет колебаться от -2 до +3.

Какой будет температура в разных городах

Киев +15...+17;

Ужгород +15...+17;

Львов +16...+18;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +16...+18;

Черновцы +18...+20;

Хмельницкий +16...+18;

Луцк +16...+18;

Ровно +15...+17;

Житомир +15...+17;

Винница +16...+18;

Одесса +14...+16;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +16...+18;

Черкассы +15...+17;

Чернигов +15...+17;

Сумы +14...+16;

Полтава +15...+17;

Днепр +15...+17;

Запорожье +15...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +13...+15;

Харьков +14...+16.



Погода 8 марта / Карта Укргидрометцентра

Впрочем, такая теплая погода будет нестабильной. Синоптик Наталья Птуха рассказала, когда в Украине снова похолодает и упадет температура.