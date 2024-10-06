Пешком до позиций не дойти: как погода будет влиять на штурмовые действия россиян

После захвата Угледара россияне уменьшили количество штурмов из-за необходимости восстановления сил. Однако они могут усилить свое продвижение на Кураховском направлении, чтобы успеть достичь целей до холодов.

Дождь и болото сильно влияет на способность штурмовых действий врага. Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что во время неблагоприятных погодных условий пехоту нужно поставлять к определенным точкам, а движение артиллерии практически ограничено.

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Как погода будет влиять на штурмовые действия россиян

По словам OSINT-аналитика, если еще месяц назад враг мог одновременно продвигаться на Селидово, Украинск, Карловку, Новогродовку, то сейчас единственным местом, где они имеют значительные успехи, после того, как они оккупировали Угледар, это поселок городского типа Цукурино. На всех остальных участках продвижение или очень минимальное, или его нет.

Кононученко объяснил, что на штурмы также влияет погода.

Пехоту нужно доставить к линии, с которой они идут штурмовать. Они не могут идти, условно, из Донецка до Курахово пешком. Артиллерия также не могу прибыть на позиции, едучи через ту самую грязь, которая очень влияет на ведение боевых действий,

– рассказал Кононученко.

OSINT-аналитик отметил, что все российские штурмы враг осуществлял только при благоприятных погодных условиях, то есть или летом, или весной, или зимой, когда земля замерзала.

Если говорить о второй половине октября и ноябрь, когда часто льют дожди и есть много болота на полях, в это время возможны очень ограниченные наступательные действия. Например, на Донбассе вся логистика построена на полевых дорогах, что бесспорно будет иметь влияние на события на поле боя,

– отметил Кононученко.

Он добавил, что россияне сейчас пытаются продвигаться на Кураховском направлении. Они не будут оставлять попыток взять город до прихода холодов. Однако для того, чтобы это сделать, врагу нужно восстановить свой атакующий потенциал после боев в Угледаре.

"Последние дни оккупанты не пытаются атаковать из Угледара. Вопрос в том, насколько быстро они смогут подготовиться и насколько эффективно это сделаем мы", – сказал OSINT-аналитик.

Заметьте! Изменение погодных условий влияет не только на штурмовые действия россиян, но и на использование ими беспилотников. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что интенсивность их применения значительно уменьшается.