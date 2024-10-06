Дощ та болото сильно впливає на спроможність штурмових дій ворога. Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зауваживши, що під час несприятливих погодних умов піхоту потрібно постачати до певних точок, а рух артилерії практично обмежений.

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Як погода впливатиме на штурмові дії росіян

За словами OSINT-аналітика, якщо ще місяць тому ворог міг одночасно просуватись на Селидове, Українськ, Карлівку, Новогродівку, то зараз єдиним місцем, де вони мають значні успіхи, після того, як вони окупували Вугледар, це селище міського типу Цукурине. На всіх інших ділянках просування або дуже мінімальне, або його немає.

Кононученко пояснив, що на штурми також впливає погода.

Піхоту потрібно доставити до лінії, з якої вони йдуть штурмувати. Вони не можуть йти, умовно, з Донецька до Курахового пішки. Артилерія також не можу прибути на позиції, їдучи через ту саму багнюку, яка дуже впливає на ведення бойових дій,

– розповів Кононученко.

OSINT-аналітик зауважив, що всі російські штурми ворог здійснював лише за сприятливих погодних умов, тобто або влітку, або навесні, або взимку, коли земля замерзала.

Якщо говорити про другу половину жовтня та листопад, коли часто ллють дощі і є багато болота на полях, в цей час можливі дуже обмежені наступальні дії. Для прикладу, на Донбасі вся логістика побудована на польових дорогах, що безперечно матиме вплив на події на полі бою,

– зазначив Кононученко.

Він додав, що росіяни зараз намагаються просуватись на Курахівському напрямку. Вони не полишатимуть спроб взяти місто до приходу холодів. Однак для того, щоб це зробити, ворогу потрібно відновити свій атакувальний потенціал після боїв у Вугледарі.

"Останні дні окупанти не намагаються атакувати з Вугледара. Питання в тому, наскільки швидко вони зможуть підготуватись і наскільки ефективно це зробимо ми", – сказав OSINT-аналітик.

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