Высокая температура и мало осадков на Западе: какой будет погода в июле

Июль 2022 года будет более жарким, чем в предыдущие годы. Средняя месячная температура воздуха по всей Украине будет колебаться в пределах +21...+26 градусов.

Прогноз погоды на июль

Такие показатели на 1 – 2 градуса выше нормы. Поэтому второй месяц лета будет для украинцев жарким.

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Заметим, что в Карпатах воздух традиционно будет несколько свежее. Средняя месячная температура прогнозируется на уровне +17...+19 градусов.

Месячное количество осадков ожидается 34 – 96 миллиметров, а в горах – до 150 миллиметров. Такие показатели есть в пределах месячной нормы. В то же время в юго-западных областях дождей будет меньше, чем в июле прошлого года. Поэтому жителям следует готовиться к сухой и жаркой погоде.

Второй месяц лета в городах Украины

В то же время, по данным синоптического ресурса Gismeteo, дождливых дней во Львове будет много. В первую неделю месяца на смену жаре придут грозы и понижение температуры. 9 июля столбики термометров вообще опустятся до +14 градусов. Однако уже в выходные 16 – 17 июля синоптики снова прогнозируют +30 градусов.

В целом в июле температура постоянно то будет падать до +15...+17 градусов, то будет подниматься до +30 градусов.

На Юге будет гораздо жарче. В Одессе столбики термометров опустятся до +23 градусов и только один раз – 10 июля. Во все остальные дни месяца воздух будет прогреваться ориентировочно до +30 градусов. Небольшую свежесть и дожди можно ожидать только в конце месяца. Во все остальные недели – осадков не будет.

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В Харькове погода будет более умеренной. Сильную жару и +33 градуса прогнозируют 4 – 9 июля. На следующей неделе выпадет дождь и станет свежее. Однако столбики термометров все равно будут прыгать. Да, 13 июля синоптики обещают +21 градус, а уже через 2 дня – +29 градусов.

Неделю дождей следует ожидать 25 – 31 июля.

В Киеве самым жарким днем будет 5 июля. В этот день воздух прогреется до +34 градусов, поэтому советуем быть осторожными на солнце и пить много воды. Дальше температура пойдет на убыль – 10 июля будет уже +20 градусов. Дожди в столице будут падать практически каждую неделю. Так что киевляне не успеют устать от сильной жары.

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За время климатологических наблюдений максимальная температура воздуха в июле в Украине составляла +34…+39 градусов, а на Юге даже поднималась до +40…+41 градусов.