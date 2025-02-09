Будут ли обильные снегопады на следующей неделе

В конце недели Украина оказалась в зоне господства холодного малоподвижного антициклона. Ожидается, что такая погода задержится еще на некоторых время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко и данные Укргидрометцентра.

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Чего ждать от погоды на следующей неделе

Так, Наталья Диденко отмечает, что на следующей неделе погода существенно не изменится. В Украине из-за антициклона будут морозные ночи и прохладный день. В то же время осадки – то есть как дождь, так и снег, – на следующей неделе не ожидаются. Однако украинцев могут порадовать солнечные деньки.

Можно будет сделать типичные зимние загадочные селфи, в пуховике и темных очках. Если где-то на дальнем участке парка найти немного снега,

– иронизирует метеоролог.

Так, по данным Укргидрометцентра, дневная температура в первой половине недели будет колебаться в пределах 0 градусов – от -1 до +2. Несколько прохладнее будет в восточных регионах – там днем возможно снижение до -4. Ночью же температура в среднем будет опускаться до -5...-8 градусов. То есть будет сохраняться тенденция конца текущей недели.