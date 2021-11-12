Какая погода будет на Новый год и Рождество: прогноз от синоптиков
Источник:Укринформ
В период Новогодних праздников погода будет морозной. В то же время синоптики предупредили, что снега ожидать не стоит.
В частности, потому, что "снежный покров не успеет лечь". Об этом на пресс-конференции рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
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Погода на новогодние праздники будет морозной
Синоптик сообщила, что температура будет высокой вплоть до Нового года.
И все осадки, которые пройдут, будут в виде дождя и мокрого снега. И выходит, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием,
– сказала Мартазинова.
Объяснила, что в новогодний период будут холодные дни, а затем температура поднимется. Следующее значительное похолодание следует ожидать в феврале. Синоптик также объяснила, что:
- в конце ноября – начале декабря следует ожидать среднесуточную и дневную температуру на уровне 5 градусов;
- очень холодные дни, в том числе -10 градусов, прогнозируют в начале декабря;
- также резкое понижение температуры, морозные дни мы увидим ближе к Новому году;
- на переходе от декабря к январю, в праздничные дни, с переменным успехом, будет то мороз, то тепло.
Самые холодные дни, а это до -15 градусов выпадают на начало января, то есть новогодние праздники будут сопровождаться морозными днями.
– сказала Мартазинова.
Она пояснила, что зима будет продолжительной с неустойчивыми температурами. Февраль будет холодным, однако, теплее, чем в 2020 году.
Последние новости о погоде: коротко
- В северо-восточных городах Китая уже несколько дней фиксируют рекордный снегопад. 7 ноября, температура воздуха опустилась до -14 градусов. Там такого снега не было уже 100 лет.
- 11 ноября в Карпатах также лежал снег. В частности, там впервые за несколько дней температура опустилась до нуля, а перед тем было морозно – до -5 градусов.
- 12 ноября погода будет достаточно теплой и солнечной, как для последнего месяца осени. Также синоптики порадовали прогнозом: осадков не будет ни в одной области, однако прогнозируют ветер.