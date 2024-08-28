Жара, грозы или похолодание в сентябре: какая будет погода осенью – интервью синоптика

В этом году погода в Украине летом удивляет нас аномальной жарой и периодическими сильными грозами. В июле температура воздуха даже превысила +40 градусов. Впрочем, дальше – немного снизилась. И хотя до осени осталось всего несколько дней, на улице все еще жарко.

Какой же будет погода осенью 2024 года, будут ли еще грозы, ждать ли нам новую волну усиления жары, или же наоборот – похолодание вплоть до заморозков и снега, о прогнозах на сентябрь, октябрь и ноябрь в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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Жара или прохлада: как изменится погода к концу лета

Какой будет погода в последние дни лета? Ждать ли нам ливней и ослабления жары, или же наоборот – она снова усилится?

В целом ситуация остается неизменной. Лето продолжает господствовать. До конца недели и в начале следующей также будет наблюдаться такая погода.

Без осадков. Это классический процесс именно для августа в Украине, когда в конце месяца преобладает жара. Такая ситуация останется до конца августа и существенно не изменится в начале сентября.

Температура остается высокой – днем +30 градусов, а иногда и больше. На Юге может быть +35 – +36 градусов. Осадков сильных не ожидаем. Местами могут быть кратковременные грозовые дожди, но в целом в Украине осадков не будет.



Жара еще будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будет ли еще жара до +40 и более

Лето в Украине было аномально жарким. Местами температура даже побила рекорды. Возможна ли еще в этом году жара до более +40 градусов?

Таких затяжных волн тепла, как в июле, уже не будет. Это просто классическое повышение температуры, потому что поступает горячий воздух из Каспийского региона.

Сейчас у нас происходит такая ситуация, что два антициклона, которые находятся один на севере, второй на востоке от Украины, вроде бы блокируют определенные атмосферные процессы, поэтому остается жаркий воздух. Поэтому у нас без осадков и есть высокие значения температуры. Это в принципе стандартно для конца лета, для наших широт.

Будет ли резкое похолодание в Украине

Лето заканчивается, поэтому логично, что с наступлением осени придет и похолодание. Когда его ждать и будет ли спад температуры резким?

Снижения температуры в ближайшее время не ожидаем.

Начало сентября будет теплым, местами даже будет летний характер погоды. Где-то примерно с середины сентября может быть определенное снижение температуры.

Но это мы еще будем уточнять, ведь синоптические процессы могут измениться.

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Какая будет погода в сентябре и будут ли еще грозы

Каким будет первый месяц осени в целом?

По предварительным расчетам месячное количество осадков ожидается 37 – 76 миллиметров. В Карпатах, конечно, больше, – 97 – 111 миллиметров. Для сентября это в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +15 – +20 градусов (в Карпатах +13 – +14). Это на 2 градуса выше нормы.

Сентябрь – переходный месяц от лета к осени. Ему присуще снижение температуры и ослабление именно грозовой деятельности, ведь грозы – это летний процесс.

То есть сильных и затяжных ливней уже не будет?

Нет, не ожидаем. В первую неделю сентября, кажется, осадков вообще не будет.



Затяжные ливни в Украине пока не ожидаются / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Возможны ли в сентябре первые заморозки и снег

Ударят ли в сентябре заморозки, и возможен ли снег?

Согласно анализу, в течение предыдущих лет во второй и третьей декаде сентября отмечались заморозки в воздухе. В Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях даже в первой декаде сентября. А снег фиксировали только на высокогорье Карпат.

Пока что не ожидаем. В первой декаде сентября заморозков 100% не будет. Ведь начало сентября у нас будет очень теплое. Поэтому о заморозках говорить еще рано.

Заморозков в сентябре пока не прогнозируют / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Справка. По климатическим характеристикам, в сентябре абсолютный минимум температуры воздуха -1 – -7 градусов. На юге Херсонщины и Запорожья 0 – +1 градус, а в Крыму до +5,5 градуса.



Абсолютный максимум составляет +33 – +38,8 градуса, в горных районах местами +24 – +32 градуса.

Чего ждать от погоды в октябре и ноябре

Когда завершится метеорологическое лето и начнется осень?

Метеорологическое лето у нас закончится, когда средняя суточная температура будет на уровне +15 градусов несколько дней подряд, не меняясь.

В ближайшее время такого точно не будет. Возможно, во второй декаде сентября это произойдет. Надо будет уже тогда подробнее смотреть.



Осень в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В этом году зима в Украине была довольно теплой. Температурные рекорды также фиксировали и весной и летом. Возможно ли, что осенью будет "компенсация" за такую погоду, или все же продолжится тепло?

Не могу сказать, будет ли вот такая "компенсация". Если помните, в 2013 году осень у нас была нестандартной – началась с дождей и холода, но уже в сентябре царила настоящая осень.

В целом в последние годы сентябрь наблюдается довольно теплым, как для осеннего месяца. Поэтому тенденции, что он будет в этом году холодным или теплым, мы не можем сказать. Начнется с тепла, а дальше будет видно.

Чего нам ждать в октябре и ноябре?

Если разделить три месяца на категории, конечно, сентябрь у нас теплый. Бывают периоды даже очень теплой погоды. Октябрь тоже характеризуется теплыми периодами, впрочем, уже прохладнее.

Обычно ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме, что делает его контрастным. В этот период могут наблюдаться как остатки тепла, так и значительные похолодания. Если тепло сохраняется, то обычно это происходит в первой половине месяца. Однако ежегодно погодные условия могут меняться.

В общем, как ступеньки: сентябрь теплый, октябрь более прохладный, а ноябрь уже более пасмурный.

Будет ли в этом году бабье лето

Будет ли в этом году бабье лето? Если да, когда именно?

Термин "бабье лето" народный. Это периоды теплой погоды. Оно наблюдается каждый год.

Это неделя или определенное количество дней, когда есть теплая погода, и она кажется необычной именно для этого месяца. Например, резко похолодало, есть заморозки, а днем теплеет условно до +15 градусов. Вот эти периоды теплой погоды в народе привыкли называть бабьим летом.

Конечно, в этом году они могут быть, это не исключение. Но когда именно – будет известно, когда снизится температура.

Осень в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 Канал