Этим летом часть областей Украины страдала от сильных дождей, а другие тем временем – от засухи. Впрочем, аномально высоких температур, как в 2024 году, не фиксировали. Более того, в предпоследнюю неделю лета резко пришло похолодание. На День Независимости в Карпатах даже внезапно выпал снег. Такое вот первое дыхание осени.

Какой же будет погода в сентябре и что ждать осенью 2025 года в целом – будет ли жара или затяжные дожди, заморозки и снег. Когда возможно бабье лето и наступит ли ранняя зима – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

Читайте также Антициклон будет диктовать условия: прогноз погоды в Украине на неделю

Какова причина аномальной погоды в этом году?

В этом году погода в Украине изрядно удивляет. Зима была довольно теплой, без сильных морозов и снегопадов. Март также. Однако в апреле резко похолодало вплоть до минусов. Более того, снегом засыпало даже Юг, в частности Николаевскую область, где обычно даже зимой он бывает редко. С чем была связана такая погода и на сколько она становится привычной для Украины?

Да, действительно, 11 апреля в Николаеве за сутки выпало 26 миллиметров осадков. Они выпадали преимущественно в виде снега, сопровождались усилением ветра, метелью.

Значительные осадки наблюдались не только в Николаеве, но и в Николаевской, Херсонской, местами Сумской и Полтавской областях. Вследствие стихии многие населенные пункты отключили от электроэнергии, ограничивалось движение по автодорогам местного и государственного значения.

Такие погодные условия обусловил циклон, который образовался над южными областями Украины 11 апреля на волне атмосферного фронта с северо-запада.

В общем такая ситуация не является уникальной. Именно южные циклоны, которые образуются в районе Средиземноморья, Балкан, на юго-западе Черного моря, дают больше всего осадков южным областям Украины. Особенностью этого процесса были достаточно низкие температуры воздуха, которые способствовали тому, что осадки выпадали преимущественно в виде снега, а не дождя.

Снег на Николаевщине в апреле 2025 года / Фото Анжелики Байбак, 24 Канал

В прошлом году метеорологическое лето в Украине началось еще в середине мая и продолжалось практической до первой декады октября. Температура била рекорды и местами даже превысила +40 градусов. Впрочем, этом году такой сильной жары уже не было. Лишь местами более +30 – +35 градусов. А на Западе вообще +30 почти не фиксировали. Является ли это аномалией для Украины, и возможно ли, что в следующем году будет такая же ситуация, или же наоборот – тенденция к потеплению и снова сильная жара?

Действительно, 2024 год был аномальным как для нашей планеты в целом, так и для Украины. Средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия. На всех континентах наблюдалось рекордное количество экстремальных погодных явлений.

В 2025 году средняя температура воздуха оказалась несколько ниже, чем в предыдущем году. Однако, по оценкам Carbon Brief, этот год может стать вторым или третьим самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений.

Ожидается, что средние глобальные температуры будут близкими к уровню 2023 года.

Первые 6 месяцев 2025 года уже отметились аномально высокими температурами: каждый месяц вошел в тройку самых теплых в мировой истории наблюдений за погодой, а первое полугодие стало вторым самым теплым, уступив лишь 2024 году.

Следовательно, несмотря на кратковременные периоды прохладной погоды, глобальная температура остается высокой. Это является свидетельством дальнейшего развития процесса глобального потепления.

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, в течение следующих 5 лет ожидается, что средняя за год глобальная температура превысит на 1,5 градуса температуру доиндустриального периода, так что впереди нас ждет еще много жарких дней.

Украину ждут много жарких дней / Фото Getty Images

Этим летом часть областей Украины страдала от сильных дождей. В частности, 10 июля во Львове всего лишь за 12 часов выпало чрезвычайное количество осадков – 110,2 миллиметра, что составляет 115% от месячной нормы. С чем была связана такая дождливая погода и возможно ли, что в дальнейшем осадков станет больше (в частности, в западных областях)? А также чего ждать на Юге, где ежегодно наблюдается засуха?

Осадки в июле выпадали очень неравномерно. Дождливая погода в западных, северных, центральных областях Украины во второй декаде июля была обусловлена активными атмосферными фронтами, которые перемещались по территории Украины.

Местами выпало 2,5 – 3,0 месячной нормы осадков.

В Житомире зафиксировано максимальное месячное количество осадков за период наблюдений – 217 миллиметров, в Звягеле – 247. Однако в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях дефицит осадков достигал 6 – 14% от месячной нормы.

В целом у нас отмечается тенденция с одной стороны к росту засушливости, а с другой – к увеличению интенсивности осадков.

Последствия аномального ливня во Львове 10 июля / Фото Романа Балука для Львовского городского совета

Будет ли жара или сильные дожди и заморозки в сентябре?

Когда в Украине обычно наступает метеорологическая осень и возможно ли, что в этом году она будет ранней, а метеорологическое лето завершится раньше, чем в 2024?

Украина имеет большую площадь, различные физико-географические и климатические условия. Поэтому осень на нашей территории обычно может приходить от последней декады августа в Карпатском регионе до первой декады октября на Юге страны.

Однако год на год не похож, как и люди. Для каждого года характерны свои особенности и присущие только ему черты, обусловленные циркуляцией атмосферы и океана. Поэтому как будут развиваться синоптические процессы в этом году – синоптики обязательно расскажут. И о том, когда придет осень, также. Не пропустите!

Краткая справка. Метеорологическая осень наступает, когда средняя суточная температура несколько дней подряд держится ниже +15 градусов.

Какой погоды ждать в сентябре: задержится ли еще тепло в Украине, или наоборот будет холод?

Сентябрь ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы.

Сентябрь в Украине ожидается теплым / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Ранее в сентябре фиксировали сильную жару – даже до +38 градусов. Возможна ли такая жаркая погода в этом году?

Такая температура маловероятна, однако начало сентября ожидается достаточно жарким.

Краткая справка. Абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в сентябре за всю историю метеонаблюдений в Украине, составляет +30,7 – +38,8 градуса, в горных районах (кроме Черновицкой области) местами +24,3 – +36,0.

Как часто бывают заморозки в сентябре, когда обычно, и возможно ли, что в этом году тоже будут?

Заморозки в сентябре – довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны. На высокогорье Карпат в это время нередко уже выпадает снег. Так что и в этом году заморозки вероятны.

Интересно! Абсолютный минимум, который фиксировали в сентябре в Украине, составлял -1 – -8,8 градуса. В Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами 0 – +1, в Крыму до +5,5 градуса.

Характерны ли сентябрю сильные и затяжные дожди, и возможны ли они в этом году?

Да, длительные затяжные дожди являются типичной чертой осени. Однако сказать, какими они будут этой осенью, или в сентябре с такой заблаговременностью невозможно.

Современные технологии позволяют получить надежный прогноз интенсивности и продолжительности осадков максимумом с заблаговременностью 5 суток.

Какой будет погода в октябре и ноябре?

Возможно ли, что эта осень все же будет теплее предыдущих?

Ожидается, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.

А какой месяц осени самый теплый? И чего нам ждать в октябре и ноябре?

Самый теплый обычно сентябрь. В октябре и ноябре температура воздуха также, вероятно, будет превышать типичную для этих месяцев температуру.

Ожидается ли в этом году бабье лето и возможно ли, что таких периодов будет несколько?

Бабье лето – это кратковременное повышение средней за сутки температуры воздуха выше +15 градусов после устойчивого ее снижения.

Конечно, такие процессы возможны и в этом году, однако когда это произойдет и сколько может быть таких периодов, – сказать с такой заблаговременностью невозможно. Ведь прогноз величины температуры воздуха дается только за 5 суток.

Когда будут заморозки и снег?

Когда в Украине уже могут быть первые заморозки и снег?

Первый снег и заморозки у нас уже были 24 августа.

Первый снег в Карпатах: смотрите видео

Является ли это аномалией, и какова причина такой погоды?

Снег в Карпатах в конце августа не является аномалией. Такое явление наблюдается довольно часто и обусловлено активизацией фронтальной деятельности на севере Европы и поступлением на ее территорию холодного арктического воздуха. Это первое дыхание осени.

А возможен ли снег не только в горах уже в скором времени? Ждать ли его в сентябре – октябре?

Да, конечно, возможен, особенно на высокогорье Карпат. Это довольно типичное явление для этого периода.

Будет ли в Украине теплая зима?

Когда в Украине обычно наступает метеорологическая зима?

В конце декабря.

Краткая справка. Считается, что метеорологическая зима в Украине наступает, когда происходит устойчивый переход температуры воздуха через 0 градусов.

Учитывая прохладную погоду весной и летом, возможно ли что в этом году зима будет ранней?

Эти процессы не связаны.

Раннюю зиму не прогнозируют / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

А может ли следующая зима также быть теплой? И возможно ли, что в целом зимы в Украине станут теплее, без сильных морозов, или же наоборот – лютыми?

Наибольший рост температуры воздуха в Украине наблюдается зимой и летом. Зима стала значительно теплее и короче, чем была еще 20 – 30 лет назад.

Ожидается что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем, особенно усилится во второй половине 21 века.

Но это не значит, что у нас больше не будет сильных морозов и снегопадов. Такие явления также возможны и будут наблюдаться, однако значительно реже, чем раньше.

А могут ли в Украине исчезнуть снежные зимы и вообще погода больше будет напоминать весну?

Она уже сейчас напоминает то ли весну, то ли осень, трудно сказать, ведь температура воздуха довольно часто находится в пределах 0 градусов, а устойчивого снежного покрова не образуется. Однако совсем снежные зимы не исчезнут.

Мы расположены в умеренном климатическом поясе, так что дыхание Арктики будем чувствовать. Но их повторяемость уменьшится.

Как изменилась погода за последние годы и повлияла ли на это война?

И напоследок: как изменилась погода в Украине за последние десятилетия и чего нам ожидать дальше? И как на эти изменения влияет война?

У нас существенно меняется температурный режим, режим увлажнения, повторяемость и интенсивность опасных явлений погоды, о чем мы с вами и говорили.

К сожалению, в дальнейшем эти процессы будут только усиливаться. Война и гонка вооружений, которая сейчас разворачивается, способствуют увеличению выбросов парниковых газов и усиливают процессы глобального потепления.