Возможны порывы ветра, местами пригреет до +20: прогноз погоды на 10 марта
Погода в Украине в понедельник, 10 марта, будет с незначительной облачностью. Осадков по стране синоптики не прогнозируют. В то же время местами возможны сильные порывы ветра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода 10 марта
По данным синоптиков, ветер будет двигаться в юго-восточном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах днем местами ожидаются порывы от 15 до 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза.
В то же время днем синоптики обещают от 12 до 17 градусов тепла, на Западе пригреет до 20 градусов тепла. Также на побережье морей ожидается от 7 до 12 градусов тепла.
Какой будет температура в разных городах
- Киев +15...+17;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +17...+19;
- Ивано-Франковск +18...+20;
- Тернополь +16...+18;
- Черновцы +16...+18;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +16...+18;
- Житомир +15...+17;
- Винница +15...+17;
- Одесса +9...+11;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +15...+17;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +13...+15;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +12...+14.