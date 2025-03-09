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24 Канал Новости Украины Возможны порывы ветра, местами пригреет до +20: прогноз погоды на 10 марта
9 марта, 14:46
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Возможны порывы ветра, местами пригреет до +20: прогноз погоды на 10 марта

Маргарита Волошина

Погода в Украине в понедельник, 10 марта, будет с незначительной облачностью. Осадков по стране синоптики не прогнозируют. В то же время местами возможны сильные порывы ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода 10 марта

По данным синоптиков, ветер будет двигаться в юго-восточном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах днем местами ожидаются порывы от 15 до 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза.

В то же время днем синоптики обещают от 12 до 17 градусов тепла, на Западе пригреет до 20 градусов тепла. Также на побережье морей ожидается от 7 до 12 градусов тепла.

Какой будет температура в разных городах

  • Киев +15...+17;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львов +17...+19;
  • Ивано-Франковск +18...+20;
  • Тернополь +16...+18;
  • Черновцы +16...+18;
  • Хмельницкий +15...+17;
  • Луцк +17...+19;
  • Ровно +16...+18;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +15...+17;
  • Одесса +9...+11;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +15...+17;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +13...+15;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +13...+15;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +12...+14;
  • Харьков +12...+14.


Погода в Украине 10 марта / Карта Укргидрометцентра