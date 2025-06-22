21 июня, 17:26
В Украине неустойчивая погода с возможными дождями и грозами: прогноз на 22 июня
В воскресенье, 22 июня, часть Украины накроют осадки. Лето продолжает заливать дождями, но погода обещает быть теплой.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в воскресенье
По прогнозам синоптиков в Украине 22 июня будет переменная облачность. Солнце будет выглядывать из-за облаков, но местами днем ожидаются осадки. Кратковременные дожди с возможными грозами ожидается в северных и большинстве центральных областей.
Ветер в этот день будет северо-западный и западный, 7-12 метров в секунду. На всей территории страны, кроме востока и юго-востока, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет достигать 9 – 14 градусов тепла, а днем – 19 – 24 градусов тепла. На юге и юго-западе Украины столбики термометра могут подняться до +27 градусов.
Какая погода будет в областных центрах
-
Киев +20...+22;
-
Ужгород +24...+26;
-
Львов +23...+25;
-
Ивано-Франковск +24...+26;
-
Тернополь +21...+23;
-
Черновцы +24...+26;
-
Хмельницкий +21...+23;
-
Луцк +23...+25;
-
Ровно +21...+23;
-
Житомир +21...+23;
-
Винница +21...+23;
-
Одесса +24...+26;
-
Николаев +24...+26;
-
Херсон +24...+26;
-
Симферополь +23...+25;
-
Кропивницкий +24...+26;
-
Черкассы +21...+23;
-
Чернигов +19...+21;
-
Сумы +19...+21;
-
Полтава +21...+23;
-
Днепр +23...+25;
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Запорожье +24...+26;
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Донецк +22...+24;
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Луганск +21...+23;
-
Харьков +21...+23.
Прогноз погоды на 22 июня 2025 год / Фото Укргидрометцентр
В общем, на выходных на этой неделе наблюдается неустойчивая погода. Кроме возможных осадков, прогнозируемая среднесуточная температура воздуха на 4 – 6 градусов ниже соответствующих многолетних показателей.