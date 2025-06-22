В Украине неустойчивая погода с возможными дождями и грозами: прогноз на 22 июня

Смотрите также Будет ли в июле аномальная жара: метеоролог сделала прогноз на месяц

Какой будет погода в воскресенье

По прогнозам синоптиков в Украине 22 июня будет переменная облачность. Солнце будет выглядывать из-за облаков, но местами днем ожидаются осадки. Кратковременные дожди с возможными грозами ожидается в северных и большинстве центральных областей.

Ветер в этот день будет северо-западный и западный, 7-12 метров в секунду. На всей территории страны, кроме востока и юго-востока, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать 9 – 14 градусов тепла, а днем – 19 – 24 градусов тепла. На юге и юго-западе Украины столбики термометра могут подняться до +27 градусов.

Какая погода будет в областных центрах

Киев +20...+22;

Ужгород +24...+26;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +23...+25;

Ровно +21...+23;

Житомир +21...+23;

Винница +21...+23;

Одесса +24...+26;

Николаев +24...+26;

Херсон +24...+26;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +19...+21;

Сумы +19...+21;

Полтава +21...+23;

Днепр +23...+25;

Запорожье +24...+26;

Донецк +22...+24;

Луганск +21...+23;

Харьков +21...+23.

Прогноз погоды на 22 июня 2025 год / Фото Укргидрометцентр