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24 Канал Новости Украины В Украине неустойчивая погода с возможными дождями и грозами: прогноз на 22 июня
21 июня, 17:26
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В Украине неустойчивая погода с возможными дождями и грозами: прогноз на 22 июня

Дарья Смородская

В воскресенье, 22 июня, часть Украины накроют осадки. Лето продолжает заливать дождями, но погода обещает быть теплой.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в воскресенье

По прогнозам синоптиков в Украине 22 июня будет переменная облачность. Солнце будет выглядывать из-за облаков, но местами днем ожидаются осадки. Кратковременные дожди с возможными грозами ожидается в северных и большинстве центральных областей.
 
Ветер в этот день будет северо-западный и западный, 7-12 метров в секунду. На всей территории страны, кроме востока и юго-востока, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
 
Ночью температура воздуха будет достигать 9 – 14 градусов тепла, а днем – 19 – 24 градусов тепла. На юге и юго-западе Украины столбики термометра могут подняться до +27 градусов.

Какая погода будет в областных центрах

  • Киев +20...+22;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +21...+23;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +21...+23;
  • Одесса +24...+26;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +19...+21;
  • Сумы +19...+21;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +23...+25;
  • Запорожье +24...+26;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +21...+23;
  • Харьков +21...+23.

Прогноз погоды на 22 июня 2025 год / Фото Укргидрометцентр

В общем, на выходных на этой неделе наблюдается неустойчивая погода. Кроме возможных осадков, прогнозируемая среднесуточная температура воздуха на 4 – 6 градусов ниже соответствующих многолетних показателей.