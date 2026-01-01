Значительное потепление по всей Украине: какая погода будет 2 января

2 января в Украине ожидается облачная погода. В части областей выпадут осадки в виде небольшого снега.

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 2 января, передает 24 Канал.

Какая погода будет в Украине 2 января?

В пятницу в северных и большинстве западных областей выпадет небольшой снег, на остальной территории – без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица.

Средняя температура ночью составит 9 – 14 градусов мороза, на западе и юге страны будет немного теплее 3 – 8 градуса мороза.

Днем по Украине столбик термометра будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южных областях и в Крыму температура составит 2 – 7 градусов тепла.

Обратите внимание! Вечером 1 января, а также в течение суток 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горной части Закарпатской и Черновицкой областей порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, ночью и утром местами ветер разгонится еще сильнее до 25 метров в секунду.

Какая температура воздуха будет в областных центрах?

Киев -1...+1;

Ужгород +1...+3;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир 0...+2;

Винница 0...+2;

Одесса +4...+6;

Николаев +4...+6;

Херсон +4...+6;

Симферополь +5...+7;

Кропивницкий 0...+2;

Черкассы 0...+2;

Чернигов 0...+2;

Сумы 0...+2;

Полтава 0...+2;

Днепр 0...+2;

Запорожье +4...+6;

Донецк +1...+3;

Луганск 0...+2;

Харьков 0...+2.

Прогноз погоды на 2 января 2026 года / Фото Укргидрометцентр

Что ждать от погоды в январе?