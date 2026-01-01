Укр Рус
1 января, 15:40
Значительное потепление по всей Украине: какая погода будет 2 января

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 2 января в Украине ожидается облачная погода с небольшим снегом в северных и западных областяхю
  • Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

2 января в Украине ожидается облачная погода. В части областей выпадут осадки в виде небольшого снега.

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 2 января, передает 24 Канал.

Какая погода будет в Украине 2 января?

В пятницу в северных и большинстве западных областей выпадет небольшой снег, на остальной территории – без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица.

Средняя температура ночью составит 9 – 14 градусов мороза, на западе и юге страны будет немного теплее 3 – 8 градуса мороза.

Днем по Украине столбик термометра будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южных областях и в Крыму температура составит 2 – 7 градусов тепла.

Обратите внимание! Вечером 1 января, а также в течение суток 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горной части Закарпатской и Черновицкой областей порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, ночью и утром местами ветер разгонится еще сильнее до 25 метров в секунду.

Какая температура воздуха будет в областных центрах?

  • Киев -1...+1;
  • Ужгород +1...+3;
  • Львов 0...+2;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь 0...+2;
  • Черновцы 0...+2;
  • Хмельницкий 0...+2;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир 0...+2;
  • Винница 0...+2;
  • Одесса +4...+6;
  • Николаев +4...+6;
  • Херсон +4...+6;
  • Симферополь +5...+7;
  • Кропивницкий 0...+2;
  • Черкассы 0...+2;
  • Чернигов 0...+2;
  • Сумы 0...+2;
  • Полтава 0...+2;
  • Днепр 0...+2;
  • Запорожье +4...+6;
  • Донецк +1...+3;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков 0...+2.

Прогноз погоды на 2 января 2026 года / Фото Укргидрометцентр

Что ждать от погоды в январе?

  • Ниже 20 или 30 градусов мороза в Украине пока не ожидается. 2 января ночью в восточных областях столбик термометра будет показывать 16 градусов мороза.
  • По прогнозам синоптика, начало января в Украине пройдет с устойчивыми морозами, но без существенных осадков. Прогнозируется немного повышенное атмосферное давление.