Сильная жара или прохлада, дожди и грозы: какой будет погода в начале августа
- Метеоролог Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в первые дни августа.
- В части областей будут идти дожди и грозы.
В последние дни июля погода в Украине будет разнообразной: пока в части областей аномальная жара, в других дожди, грозы и град. Чего же ждать в начале августа – спрогнозировал метеоролог.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Какой будет погода 1 – 3 августа в Украине?
Последний месяц лета в части областей Украины начнется с осадков. Так, в пятницу, 1 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут на Севере.
На Правобережье ветер северный, 7 – 12 метров на секунду, а на Левобережье – переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.
Ночью на Правобережье температура воздуха будет достигать +12 – +17 градусов, днем +25 – +30 градусов. Между тем на Левобережье +18 – +23 и +32 – +37 градусов соответственно.
В субботу, 2 августа, на Севере, вероятно, сохранится дождливая и неустойчивая погода. В остальных регионах будет умеренно тепло и сухо. Ветер переменных направлений, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью +13 – +19 градусов, днем +26 – +32, однако на Юго-Востоке ночью +19 – +24 градуса, днем +33 – +39.
В воскресенье, 3 августа, на Востоке ночью грозовые дожди, днем также в северных и центральных областях. Местами возможны сильные грозы, шквалы и град.
Ветер юго-восточный, на Западе северный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +19 градусов, днем +26 – +32, но в центральных и юго-восточных регионах ночью +19 – +24, днем +33 – +39 градусов.
Прогноз погоды на месяц
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в августе предполагается в пределах +20 – +26 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы. Однако на Западе +17 – +20, в Карпатах +14 – +16, что в пределах нормы.
- Ожидаемое месячное количество осадков 23 – 40 миллиметров, что меньше нормы, в частности, 64 – 73%. Впрочем, в западных областях 60 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116, что в пределах нормы (80 – 120%).