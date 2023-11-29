Более 10 градусов тепла: в каких областях еще пригреет в первые дни декабря

Уже в эту пятницу начнется зима. Впрочем, в части областей погода порадует своим теплом. Так, кое-где даже будет более +10 градусов.

В каких областях пригреет и чем будет удивлять погода в первые дни декабря, в эфире телемарафона рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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В каких областях еще будет тепло

Синоптик заметила, что в начале месяца на Юге ожидается мероприятие более теплой воздушной массы.

По южным областям на 1 – 2 декабря ожидаем выше 10 градусов тепла. То есть это достаточно высокие значения, как для этого времени года,

– подчеркнула Наталья Птуха.

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Какая будет погода в первой декаде декабря

По прогнозу на картах, 2 декабря в Одесской и Херсонской областях ожидается 12 – 14 градусов тепла, а во временно оккупированном Крыму даже до +16.

По ориентировочным прогнозам Укргидрометцентра, снежный покров в первой декаде декабря может быть на Западе.

"Даже больше Львовская, Волынская и Ровенская, и по северной границе Украины", – отметила синоптик.

Добавила, что в Киевской области на метеостанции "Чернобыль" специалисты будут наблюдать снежный покров, а вот на метеостанции "Мироновка", скорее всего, его уже не будет.

Поэтому вот видим, что несколько сотен километров, а уже разница будет ощутима,

– подчеркнула Птуха.

Также отметила, что на выходных через территорию Украины будет проходить фронтальная система. Немного прибавится снег в западных и северных областях.

Синоптик заметила, что уже после 3 декабря будет более спокойная ситуация. В частности, будет преобладать поле повышенного давления, то есть антициклон на территории Украины. Он приведет к некоторому снижению температуры в большинстве областей. На Юге "плюсы" еще могут оставаться. Однако остальная территория все же будет в "минусах".

"Ожидаем, что по крайней мере в первой декаде декабря по Западу в Карпатах обычно и по северным границам Украины этот снежный покров будет оставаться. На остальной территории пока такого устойчивого снежного покрова нет, или если и есть, то растает, или будет с пробелами", – подытожила Птуха.