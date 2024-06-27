Будет больше осадков, – синоптик сделала прогноз на начало июля
Источник:УНИАН
Уже через несколько дней начнется июль. Интересно, что осадков в Украине снова станет больше.
Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок рассказала, какая будет погода в первую неделю июля.
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Погода на начало июля в Украине
Эксперт отметила, что в последнюю неделю июня в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Будет тепло и солнечно.
Относительно того, стоит ли ожидать, что +30 удержится и на следующей неделе, – в начале июля, синоптик сказала, что преимущественно будет сохраняться такая погода.
Однако там будут кратковременные дожди. Там больше осадков будет. То во время осадков будет ощущаться немного прохлады,
– предупредила Диана Кривобок.
Впрочем, добавила, если смотреть в целом, в Украине будет сохраняться такая же температура.
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