Будет больше осадков, – синоптик сделала прогноз на начало июля

Уже через несколько дней начнется июль. Интересно, что осадков в Украине снова станет больше.

Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок рассказала, какая будет погода в первую неделю июля.

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Погода на начало июля в Украине

Эксперт отметила, что в последнюю неделю июня в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Будет тепло и солнечно.

Относительно того, стоит ли ожидать, что +30 удержится и на следующей неделе, – в начале июля, синоптик сказала, что преимущественно будет сохраняться такая погода.

Однако там будут кратковременные дожди. Там больше осадков будет. То во время осадков будет ощущаться немного прохлады,

– предупредила Диана Кривобок.

Впрочем, добавила, если смотреть в целом, в Украине будет сохраняться такая же температура.

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