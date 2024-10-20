Когда отступят заморозки и в каких областях пригреет до +18, где будут дожди: погода на неделю

На следующей неделе в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Кое-где пригреет еще до +18 градусов. Впрочем, в части областей еще будут заморозки.

Об этом писал Игорь Кибальчич на Meteoprog.ua. Синоптик сделал подробный прогноз на неделю.

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Погода в Украине

Ближайшие 7 дней погодные условия в Украине будет определять антициклон. Ожидается высокое атмосферное давление и практически полное отсутствие осадков, отметил Кибальчич.

По прогнозу синоптика, ночью будет довольно прохладно, местами ниже 0 градусов. Впрочем, днем незначительная облачность позволит воздуху прогреваться до комфортных +10 – +17. Это немного выше климатической нормы, подчеркнул метеоролог.

Кроме того, во многих регионах могут наблюдаться туманы. Они являются типичным явлением погоды для этого времени года.

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Прогноз погоды на неделю