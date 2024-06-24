В каких областях снова будет лить на этой неделе
Источник:Meteoprog
На этой неделе в Украине снова пройдут грозовые дожди. Кое-где осадки будут интенсивными.
В каких областях будет лить в ближайшие дни, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
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Где будут дожди и грозы
По прогнозу Кибальчича, на этой неделе Украина будет находиться в условиях повышенного атмосферного давления. Вследствие этого ожидается достаточно стабильная погода, без стихийных бедствий и резких колебаний температуры.
Только в западных областях периодическое поступление неустойчивых воздушных масс балканского происхождения приведет к выпадению грозовых дождей, в отдельные дни возможны град и шквалистое усиление ветра,
– предупредил синоптик.
Кстати, ожидается, что до конца июня температура будет близкой к норме. Только на Юге выше нормы на 2 – 4 градуса.
Прогноз на неделю
- В понедельник, 24 июня, ночью на Востоке и Юго-Западе, днем в большинстве областей, кроме западной части и Крыма, пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
- Во вторник будет преимущественно без осадков. Только утром и днем в северных и восточных регионах небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северной четверти, 7 – 12 метров на секунду
- В среду также преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северных, восточных областях и в Карпатах небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северный, 7 – 12 метров на секунду, в западных областях восточный, 5 – 10 метров на секунду.
- В четверг на территории Украины преимущественно без осадков. Только днем в Карпатах и на Закарпатье дожди с грозами, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер северный, в западной части восточный, 5 – 10 метров на секунду.
- В пятницу переменная облачность, без осадков. Лишь днем в Карпатах и на Закарпатье дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
- В субботу, осадков не предвидится. Ветер восточный/юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.
- В воскресенье, 30 июня, в Украине сохранится теплая и сухая погода. Только днем в западной части пройдут грозовые дожди, также местами возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.