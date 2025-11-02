Какой будет погода на Новый год в Украине: синоптик поделилась первым прогнозом

Погода в период новогодних праздников будет характеризоваться ощутимым снижением температуры воздуха. Впрочем, сильных морозов все же ожидать не стоит. Значительного отличия от показателей предыдущих лет скорее всего не будет.

Об этом рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Главред".

Какая погода будет на Новый год?

Вазира Мартазинова рассказала, что ближе к Новому году температура воздуха в Украине все же снизится. Также местами возможны осадки в виде мокрого снега. В дневные часы температура воздуха будет до 5 градусов тепла.

Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, которую мы видели уже, тоже не стоит ждать. Морозы будут, как в обычную и привычную зиму для Украины. Но, не будет такого, что мы целый месяц будем замерзать,

– говорит метеоролог.

В то же время в январе, согласно ее предыдущему прогнозу, погода будет разной. Скорее всего уже ближе к концу месяца все же возможны сильные морозы. В ночные часы температура может упасть до 12 градусов мороза.

В течение дня в январе, как отмечается, также возможны морозы до 5 градусов.

Что ждать от погоды зимой?