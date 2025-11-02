Какой будет погода на Новый год в Украине: синоптик поделилась первым прогнозом
- На Новый год в Украине ожидается снижение температуры, возможны осадки в виде мокрого снега.
- В январе возможны сильные морозы, особенно ночью, когда температура может упасть до 12 градусов мороза.
Погода в период новогодних праздников будет характеризоваться ощутимым снижением температуры воздуха. Впрочем, сильных морозов все же ожидать не стоит. Значительного отличия от показателей предыдущих лет скорее всего не будет.
Об этом рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Главред".
Смотрите также Сильный туман ожидают в нескольких областях: погода в Украине на 2 ноября
Какая погода будет на Новый год?
Вазира Мартазинова рассказала, что ближе к Новому году температура воздуха в Украине все же снизится. Также местами возможны осадки в виде мокрого снега. В дневные часы температура воздуха будет до 5 градусов тепла.
Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, которую мы видели уже, тоже не стоит ждать. Морозы будут, как в обычную и привычную зиму для Украины. Но, не будет такого, что мы целый месяц будем замерзать,
– говорит метеоролог.
В то же время в январе, согласно ее предыдущему прогнозу, погода будет разной. Скорее всего уже ближе к концу месяца все же возможны сильные морозы. В ночные часы температура может упасть до 12 градусов мороза.
В течение дня в январе, как отмечается, также возможны морозы до 5 градусов.
Что ждать от погоды зимой?
Также профессор сообщала, что в первый месяц зимы Украину встретит большое количество осадков. В основном они должны быть в виде мокрого снега. Кроме того, в декабре, вероятно, ожидается значительное похолодание.
А вот серьезный снег выпадет еще раньше. Согласно прогнозу метеоролога, его стоит ждать до конца осени, то есть в конце ноября. Но большого снежного покрова с сугробами все же в ближайшее время не будет.
В общем, если говорить еще о ноябре, количество осадков в течение этого месяца ожидается на уровне 34–77 миллиметров, а в Карпатах местами будет даже 100 миллиметров, однако это примерно 80–100% от нормы.