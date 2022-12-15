Погода очень опасная: на электросетях Киева может возрасти количество аварийных ситуаций

Из-за усложнения погодных условий в Киеве могут участиться аварийные отключения электроэнергии. Об этом рассказал гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

Коваленко призывает жителей столицы быть внимательными, поскольку из-за непогоды в Киеве может быть больше аварийных ситуаций.

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Куда обращаться в случае длительного отключения света

Он отметил, что если у вас нет света значительное время, то следует посмотреть на сайте YASNO, график или авария. Также он посоветовал в случае аварии обращаться в ЖЭК/ОСМД. Они должны сообщить обо всех деталях.

Гендиректор компании YASNO рассказал о ситуации с электроснабжением на левом берегу Киева. По его словам, сейчас удалось несколько улучшить.

О ситуации с электроснабжением на левом берегу

Например, еще 5 декабря в среднем на левом отключали на 9 часов 17 минут, на правом – на 5 часов 59 минут. 10 декабря все испытали сложности со снабжением, отключали на 10:46 и 9:45 соответственно.

Коваленко отметил, что в дальнейшем ситуация выравнивается, но 13 декабря левый берег все же в среднем суммарно без света 7:05, тогда как правый – 4:28.

Ухудшение погодных условий в Киевской области

Отметим, что в Киевской области 15 декабря – ухудшение погоды. Мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии в регионе. Несмотря на плохую погоду, энергетики оперативно восстанавливают повреждение электросетей.

Без электричества из-за непогоды остаются 3 населенных пункта в Бориспольском районе. Там живут 3800 семей. Погода влияет и на темпы восстановления поврежденной в результате российских обстрелов сети.

Кроме того, 50% абонентов планировано без электроснабжения.

Что этому предшествовало

В ДТЭК сообщили, что в Киевской области вводят экстренные отключения света, чтобы сбалансировать энергосистему. Этот шаг должен был позволить избежать аварий на оборудовании.

Это касалось только жителей области. В самом Киеве 15 декабря действуют обновленные графики стабилизационных отключений.