Коваленко закликає мешканців столиці бути уважними, оскільки через негоду у Києві може бути більше аварійних ситуацій.

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Куди звертатися у разі тривалого відключення світла

Він зазначив, що якщо у вас немає світла значний час, то слід подивитися на сайті YASNO, чи це графік, чи аварія. Також він порадив у випадку аварії, звертатися в ЖЕК/ОСББ. Вони мають повідомити про всі деталі.

Гендиректор компанії YASNO розповів про ситуацію з електропостачанням на лівому березі Києва. За його словами, наразі вдалося дещо покращити.

Про ситуацію з електропостачанням на лівому березі

Наприклад, ще 5 грудня в середньому у сумі на лівому відключали на 9 годин 17 хвилин, на правому – на 5 годин 59 хвилин. 10 грудня всі відчули складнощі із постачанням, відключали на 10:46 і 9:45 відповідно.

Коваленко зауважив, що надалі ситуація вирівнюється, але 13 грудня лівий берег все ж у середньому сумарно без світла 7:05, тоді як правий – 4:28.

Погіршення погодних умов на Київщині

Зазначимо, що у Київській області 15 грудня – погіршення погоди. Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Попри погану погоду, енергетики оперативно відновлюють пошкодження електромереж.

Без електрики через негоду залишаються 3 населені пункти в Бориспільському районі. Там живуть 3800 родин. Погода впливає й на темпи відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів мережі.

Крім того, 50% абонентів планово без електропостачання.

Що цьому передувало

У ДТЕК повідомили, що на Київщині запроваджують екстрені відключення світла, щоб збалансувати енергосистему. Цей крок мав дозволити уникнути аварій на обладнанні.

Це стосувалось лише жителів області. Натомість у самому Києві 15 грудня діють оновлені графіки стабілізаційних відключень.