Октябрь начнется дождем: в каких областях будет лить

Синоптики обнародовали прогноз на первое воскресенье октября. Ожидается, что в части областей пройдут дожди. Также по всей Украине снизится температура.

Где ждать осадков в первый день октября, будет ли сильный ливень и значительное похолодание, рассказывает 24 Канал.

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Какая будет погода 1 октября

Согласно ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, 1 октября во многих регионах нашего государства ожидаются дожди. Примечательно, что на Западе, вероятно, будет сухо.

Сильного ливня синоптики пока не прогнозируют. Да и грозы тоже. В то же время ожидаются кратковременные дожди. Вероятно, они будут на Востоке, в центральной части, на Севере и частично на Юге.

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Ориентировочный прогноз погоды на 1 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, ранее Игорь Кибальчич тоже прогнозировал, что в первое воскресенье октября возможны осадки.

1 октября в связи с прохождением слабо выраженного холодного фронта в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24. Впрочем, на Юге, по прогнозу Кибальчича, еще до 27 градусов тепла.