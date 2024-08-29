+40 и более: будет ли еще в этом году сильная жара

Лето-2024 было аномально жарким. Кое-где температура даже побила рекорды. В частности, превысила +40 градусов.

Возможна ли еще такая сильная жара в этом году, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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Будет ли +40 градусов осенью

Эксперт отметила, что таких затяжных волн тепла, как в июле, уже не будет. Добавила, просто классическое повышение температуры, потому что поступает горячий воздух из Каспийского региона.

Сейчас у нас происходит такая ситуация, что два антициклона, которые находятся один на севере, второй на востоке от Украины, будто бы блокируют определенные атмосферные процессы, поэтому остается жаркий воздух. Поэтому у нас без осадков и есть высокие значения температуры. Это в принципе стандартно для конца лета, для наших широт,

– объяснила Диана Кривобок.

Кстати, резкого изменения погоды в ближайшие дни не будет. Лето продолжит царить и в начале следующей недели.

"Температура остается высокой. Днем +30 градусов, а иногда и больше. На Юге может быть +35 – +36. Осадков сильных не ожидаем. Местами могут быть кратковременные грозовые дожди, но в целом в Украине осадков не будет", – рассказала синоптик.