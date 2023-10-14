По-настоящему холодно, – синоптик предупредила об ухудшении погоды, первом снеге
Источник:Наталья Диденко.
Последний день недели еще будет достаточно теплым. Впрочем, надвигается похолодание. Уже с понедельника столбики термометров значительно опустятся.
Так, ни о каких +20 градусах и выше уже речь не идет. К счастью, значительных морозов тоже пока не будет.
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В Украину идет похолодание
Какую погоду ждать украинцам дальше, спрогнозировала Наталья Диденко.
Наслаждайтесь теплом, потому что следующая неделя будет по-настоящему холодной,
– подчеркнула синоптик.
С 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины уже снизится до +9...+12. Только на Юге, крайнем Востоке и Закарпатье еще до 15 градусов тепла.
"В конце следующей недели на Западе и Севере местами возможен мокрый снег. Ниже карта осадков (где розовый цвет – это снег) на 21 октября", – отметила Наталья Диденко.
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В Украине ожидается снег / Скриншот с телеграма Диденко
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Какая будет погода в воскресенье, 15 октября
- Ранее синоптик Игорь Кибальчич обнародовал прогноз погоды на выходные Так, в воскресенье на Западе ожидается небольшой дождь, а днем даже умеренные осадки. Ветер северо-западный, с порывами 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +8…+13.
- На севере ночью без существенных осадков, днем также умеренные дожди. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +9…+14, днем +13…+18.
- В центральных областях, по прогнозу Кибальчича, преимущественно без осадков. Лишь к вечеру начнется небольшой дождь. Температура ночью +7…+12, днем +18…+23.
- На Юге ожидается облачная погода, без осадков. Ветер также юго-западный, с порывами 7 – 12 метров в секунду. Ночью +8...+13. Днем еще пригреет до +19…+24.
- На Востоке переменная облачность, без дождя. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +6…+11, днем +18…+23.