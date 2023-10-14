По-настоящему холодно, – синоптик предупредила об ухудшении погоды, первом снеге

Последний день недели еще будет достаточно теплым. Впрочем, надвигается похолодание. Уже с понедельника столбики термометров значительно опустятся.

Так, ни о каких +20 градусах и выше уже речь не идет. К счастью, значительных морозов тоже пока не будет.

Обратите внимание Пройдут умеренные дожди: в каких областях будет лить на выходных

В Украину идет похолодание

Какую погоду ждать украинцам дальше, спрогнозировала Наталья Диденко.

Наслаждайтесь теплом, потому что следующая неделя будет по-настоящему холодной,

– подчеркнула синоптик.

С 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины уже снизится до +9...+12. Только на Юге, крайнем Востоке и Закарпатье еще до 15 градусов тепла.

"В конце следующей недели на Западе и Севере местами возможен мокрый снег. Ниже карта осадков (где розовый цвет – это снег) на 21 октября", – отметила Наталья Диденко.

Интересно Отопительный сезон: когда температура упадет настолько, чтобы включили тепло

В Украине ожидается снег / Скриншот с телеграма Диденко

Смотрите также Зимняя сказка в октябре: в Карпатах выпал первый снег

Какая будет погода в воскресенье, 15 октября