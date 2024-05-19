Тепло, но в части областей снова дожди и грозы: какая будет погода 20 мая

19 мая 2024, 15:54
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в понедельник, 20 мая, будет теплой и преимущественно без осадков. Впрочем, жителям части областей лучше прихватить с собой зонтик.

Так, днем кое-где пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Где именно их ждать, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды не понедельник

В понедельник будет облачность. Без осадков. Однако днем в большинстве западных областей и на северо-востоке местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно южный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью 8 – 13 градусов тепла, днем уже 21 – 26.

Только в Карпатах и Крымских горах прохладнее. В частности, ночью 5 – 10, днем 15 – 20 градусов.

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Погода на 20 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев – +23...+25,
  • Ужгород – +22...+24,
  • Львов – +22...+24,
  • Ивано-Франковск – +22...+24,
  • Тернополь – +22...+24,
  • Черновцы – +23...+25,
  • Хмельницкий – +23...+25,
  • Луцк – +22...+24,
  • Ровно – +22...+24,
  • Житомир – +22...+24,
  • Винница – +23...+25,
  • Одесса – +17...+19,
  • Николаев – +23...+25,
  • Херсон – +22...+24,
  • Симферополь – +22...+24,
  • Кропивницкий – +23...+25,
  • Черкассы – +22...+24,
  • Чернигов – +22...+24,
  • Сумы – +22...+24,
  • Полтава – +21...+23,
  • Днепр – +23...+25,
  • Запорожье – +22...+24,
  • Донецк – +22...+24,
  • Луганск – +22...+24,
  • Харьков – +22...+24.

Автор: Юлія Муріна