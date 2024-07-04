Грозы, град и шквалы снова накроют часть областей
4 июля 2024, 20:00Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу часть Украины снова накроет непогода. Ожидаются грозы, град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Где именно будут осадки, передает 24 Канал.
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Прогноз погоды на 5 июля
Синоптики прогнозировали, что днем 5 июля в большинстве районов Левобережья грозы. Кроме того, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
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Где будет непогода 5 июля / Скриншот с Укргидрометцентра
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Какая будет погода в ближайшие трое суток
- Синоптики писали, что 5 июля ночью в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, местами небольшой дождь. Днем на Левобережье и в Крыму кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
- Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +13 – +18 градусов, днем +22 – +27. На остальной территории Украины ночью +18 – +23, днем +28 – +33, на Востоке местами сильная жара +35 – +37 градусов.
- В выходные в Украине без осадков, только в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
- Ночью +12 – +17, днем +24 – +29. На Юге и Востоке ночью +17 – +23, днем +30 – +35 градусов.
- Ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.