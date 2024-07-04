Грозы, град и шквалы снова накроют часть областей

В пятницу часть Украины снова накроет непогода. Ожидаются грозы, град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Где именно будут осадки, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды на 5 июля

Синоптики прогнозировали, что днем 5 июля в большинстве районов Левобережья грозы. Кроме того, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

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Где будет непогода 5 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

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