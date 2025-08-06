Грозы, град и шквалы: непогода накроет несколько областей уже вскоре
- В четверг, 7 августа, в нескольких областях Украины будут грозы. Кое-где град и шквалы.
- Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.
Синоптики снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Непогода ожидается в нескольких областях 7 августа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии.
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В каких областях будут грозы 7 августа?
На Харьковщине утром и днем 7 августа будут грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый). Местных жителей призывают быть внимательными и осторожными.
Обратите внимание! Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
О непогоде предупреждал и Сумской центр по гидрометеорологии. Так, вечером 6 августа, ночью и утром 7 августа в Сумах и области будут грозы.
Непогода на Сумщине / Инфографика центра по гидрометеорологии
Опасные метеорологические явления 7 августа также ожидаются на Кировоградщине. Ночью в Кропивницком и по области грозы, местами шквалы, 15 – 20 метров в секунду.