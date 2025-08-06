Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на регіональні центри з гідрометеорології.

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В яких областях будуть грози 7 серпня?

На Харківщині вранці та вдень 7 серпня будуть грози, подекуди град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Місцевих жителів закликають бути уважними й обережними.

Зверніть увагу! Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Негода на Харківщині / Інфографіка центру з гідрометеорології

Про негоду переджав і Сумський центр з гідрометеорології. Так, ввечері 6 серпня, вночі та вранці 7 серпня в Сумах та області будуть грози.

Негода на Сумщині / Інфографіка центру з гідрометеорології

Небезпечні метеорологічні явища 7 серпня також очікуються на Кіровоградщині. Вночі у Кропивницькому й по області грози, подекуди шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Негода на Кіровоградщині / Інфографіка центру з гідрометеорології