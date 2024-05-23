Тепло, но местами дожди и грозы: какой будет погода 24 мая

Погода в пятницу, 24 мая, будет теплой. Однако местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

В течение последних дней в Украине ощутимо потеплело. Однако накануне, Укргидрометцентр предупредил о том, что в некоторых областях Украины пройдут грозы.

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Погода в Украине

По данным синоптиков в пятницу, 24 мая, в Украине будет переменная облачность. В то же время ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы на Правобережье, однако только днем. На остальной территории обойдется без осадков.

Ветер будет веять в восточном направлении. Его скорость будет умеренной, достигать всего 7 – 12 метров в секунду. Однако днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться в пределах 11 – 16 градусов тепла, днем прогнозируют 21 – 26 градусов тепла. В то же время Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области постигнет жара.

Там, по словам специалистов, днем будет наблюдаться до 29 градусов тепла. А вот на высокогорье Карпат ночью будет 6 – 11 градусов тепла, а днем 17 – 22.

Погода на Киевщине

Как и на остальных территориях, в Киевской области 24 мая прогнозируется переменная облачность, местами будет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью будет достигать +11...+16 градусов. Днем на Киевщине +21...+26 градусов. В самом же Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +23...+25,

Ужгород – +24...+26,

Львов – +24...+26,

Ивано-Франковск – +23...+25,

Тернополь – +23...+25,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +24...+26,

Ровно – +23...+25,

Житомир – +23...+25,

Винница – +25...+27,

Одесса – +26...+28,

Николаев – +26...+28,

Херсон – +26...+28,

Симферополь – +24...+26,

Кропивницкий – +26...+28,

Черкассы – +24...+26,

Чернигов – +22...+24,

Сумы – +22...+24,

Полтава – +23...+25,

Днепр – +23...+25,

Запорожье – +25...+27,

Донецк – +24...+26,

Луганск – +22...+24,

Харьков – +22...+24.

Погода в Украине 24 мая / Карта Укргидрометцентра