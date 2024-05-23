Тепло, но местами дожди и грозы: какой будет погода 24 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в пятницу, 24 мая, будет теплой. Однако местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
В течение последних дней в Украине ощутимо потеплело. Однако накануне, Укргидрометцентр предупредил о том, что в некоторых областях Украины пройдут грозы.
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Погода в Украине
По данным синоптиков в пятницу, 24 мая, в Украине будет переменная облачность. В то же время ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы на Правобережье, однако только днем. На остальной территории обойдется без осадков.
Ветер будет веять в восточном направлении. Его скорость будет умеренной, достигать всего 7 – 12 метров в секунду. Однако днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться в пределах 11 – 16 градусов тепла, днем прогнозируют 21 – 26 градусов тепла. В то же время Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области постигнет жара.
Там, по словам специалистов, днем будет наблюдаться до 29 градусов тепла. А вот на высокогорье Карпат ночью будет 6 – 11 градусов тепла, а днем 17 – 22.
Погода на Киевщине
Как и на остальных территориях, в Киевской области 24 мая прогнозируется переменная облачность, местами будет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью будет достигать +11...+16 градусов. Днем на Киевщине +21...+26 градусов. В самом же Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +23...+25,
- Ужгород – +24...+26,
- Львов – +24...+26,
- Ивано-Франковск – +23...+25,
- Тернополь – +23...+25,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +24...+26,
- Ровно – +23...+25,
- Житомир – +23...+25,
- Винница – +25...+27,
- Одесса – +26...+28,
- Николаев – +26...+28,
- Херсон – +26...+28,
- Симферополь – +24...+26,
- Кропивницкий – +26...+28,
- Черкассы – +24...+26,
- Чернигов – +22...+24,
- Сумы – +22...+24,
- Полтава – +23...+25,
- Днепр – +23...+25,
- Запорожье – +25...+27,
- Донецк – +24...+26,
- Луганск – +22...+24,
- Харьков – +22...+24.