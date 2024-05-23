Протягом останніх днів в Україні відчутно потеплішало. Однак напередодні, Укргідрометцентр попередив про те, що у деяких областях України пройдуть грози.

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Погода в Україні

За даними синоптиків у п'ятницю, 24 травня, в Україні буде мінлива хмарність. Водночас очікуються невеликі короткочасні дощі та грози на Правобережжі, однак лише вдень. На решті територій обійдеться без опадів.

Вітер віятиме у східному напрямку. Його швидкість буде помірною, сягатиме всього 7 – 12 метрів за секунду. Однак вдень в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься у межах 11 – 16 градусів тепла, вдень прогнозують 21 – 26 градусів тепла. Водночас Одеську, Миколаївську та Херсонську області спіткає спека.

Там, за словами фахівців, вдень спостерігатиметься до 29 градусів тепла. А от на високогір'ї Карпат вночі буде 6 – 11 градусів тепла, а вдень 17 – 22.

Погода на Київщині

Як і на решті територій, у Київській області 24 травня прогнозується мінлива хмарність, місцями буде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі сягатиме +11...+16 градусів. Вдень на Київщині +21...+26 градусів. У самому ж Києві вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +23...+25,

Ужгород – +24...+26,

Львів – +24...+26,

Івано-Франківськ – +23...+25,

Тернопіль – +23...+25,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +24...+26,

Рівне – +23...+25,

Житомир – +23...+25,

Вінниця – +25...+27,

Одеса – +26...+28,

Миколаїв – +26...+28,

Херсон – +26...+28,

Сімферополь – +24...+26,

Кропивницький – +26...+28,

Черкаси – +24...+26,

Чернігів – +22...+24,

Суми – +22...+24,

Полтава – +23...+25,

Дніпро – +23...+25,

Запоріжжя – +25...+27,

Донецьк – +24...+26,

Луганськ – +22...+24,

Харків – +22...+24.

Погода в Україні 24 травня / Карта Укргідрометцентру