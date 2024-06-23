Сколько еще дней в Украине будут сильные ливни, грозы, град и шквалы

В субботу часть областей Украины накрыла сильная непогода. В частности, во Львове падали деревья. Синоптики предупреждали, что грозы, шквалы, град и дожди будут и в воскресенье.

Где и как долго еще будет бушевать непогода, чего ждать в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Сколько еще будут дожди и грозы в Украине

Синоптики прогнозировали, что 23 июня в западных, днем и в северных, центральных и Харьковской областях грозы. В отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью и днем в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях значительный дождь. Это I уровень опасности, желтый.

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Штормовое предупреждение на 23 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Также синоптики писали, что 24 – 25 июня на Юге и Востоке, в понедельник и в северных областях местами снова пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины без осадков.

Ориентировочный прогноз погоды на 24 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по прогнозу на картах, дожди и грозы в части областей, вероятно, будут как минимум до 26 июня. А уже на четверг, 27 июня, осадки пока ожидаются только на Закарпатье.

Ориентировочный прогноз погоды на 27 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Будет ли сильная жара в ближайшие дни

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 23 июня ночью температура воздуха +15 – +20 градусов, днем +29 – +34. Однако, на Западе и Севере +23 – +28, а прохладнее всего в Карпатах, в частности, лишь +18 – +23 градуса.

Далее, 24 и 25 июня, ночью +12 – +17 градусов. Днем +20 – +25. Только на Юге и местами Востоке ночью +16 – +21, днем +26 – +31.

Погода на июль 2024 года