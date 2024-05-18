В каких областях снова будут дожди и грозы: прогноз погоды на 19 мая

18 мая 2024, 14:20
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в воскресенье, 19 мая, в Украине будет теплой. Впрочем, без осадков не обойдется. Так, в части областей пройдут дожди и грозы.

Где именно ждать осадков, какую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал.

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Погода на воскресенье

В воскресенье будет переменная облачность. Без осадков.

Только днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы,
– предупредили синоптики.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью 7 – 12 тепла, днем пригреет до 19 – 24 градусов. Только в Карпатах прохладнее. Так, ночью 3 – 8, днем 13 – 18 градусов.

Прогноз погоды на 19 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев – +21...+23,
  • Ужгород – +21...+23,
  • Львов – +21...+23,
  • Ивано-Франковск – +20...+22,
  • Тернополь – +21...+23,
  • Черновцы – +21...+23,
  • Хмельницкий – +21...+23,
  • Луцк – +20...+22,
  • Ровно – +21...+23,
  • Житомир – +21...+23,
  • Винница – +21...+23,
  • Одесса – +18...+20,
  • Николаев – +21...+23,
  • Херсон – +22...+24,
  • Симферополь – +20...+22,
  • Кропивницкий – +21...+23,
  • Черкассы – +21...+23,
  • Чернигов – +20...+22,
  • Сумы – +20...+22,
  • Полтава – +20...+22,
  • Днепр – +20...+22,
  • Запорожье – +21...+23,
  • Донецк – +21...+23,
  • Луганск – +20...+22,
  • Харьков – +20...+22.

Автор: Юлія Муріна