В каких областях будет идти снег на Рождество, а где пригреет до +12 градусов

На Рождество, 25 декабря, в части областей Украины ожидаются осадки. Кое-где будет идти снег, в Карпатах – умеренный.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег на Рождество

Синоптики прогнозировали, что 24 декабря в большинстве западных, северных и Винницкой областях будет небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. На Левобережье ночью и в первой половине дня туман. На высокогорье Карпат небольшой снег.

Ночью в Украине от +3 до -3 градусов, днем 0 – +5. На Юге ночью +1 – +6, днем +5 – +10, в Крыму до +14 градусов. На высокогорье Карпат ночью -3 – -8, днем около 0 градусов.

На Рождество ночью и днем от -3 до +4 градусов. На Юге +1 – +7. Теплее всего традиционно будет в Крыму. Так, днем даже +7 – +12 градусов.

25 декабря в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, в Карпатах умеренный снег, в южной части дождь, на остальной территории без осадков,

– отметили в Укргидрометцентре.

26 декабря в Украине, кроме северных и большинства западных областей, дожди и мокрый снег.

В ближайшие трое суток ветер в Украине восточный и северо-восточный, 5 – 12 метров в секунду. Днем 24 декабря на Закарпатье и в Карпатах, 25 – 26 декабря на Юге, Востоке и в центральных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.