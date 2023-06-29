Дожди и грозы усилятся: где в Украине накануне июля будет бурлить ненастье

Последние дни июня в Украине также будут дождливыми. Кроме того, синоптики предупреждают о грозе.

В четверг и пятницу обязательно берите с собой зонт. Также пригодятся резиновые сапоги, ведь в Украине снова будет дождь.

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В каких областях прогнозируют непогоду

Первый месяц лета 2023 завершится дождем. Ненастье будет почти по всей Украине.

В течение суток 29 июня и днем 30 июня в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы,

– прогнозируют в Укргидрометцентре.

Ночью температура воздуха будет достигать +11...+16 градусов. Впрочем, на побережье морей до +20. Днем жарки не будет, только +18...+25 градусов.

Заметим, что это в тени, на солнце, конечно, больше. Кстати, в четверг 29 июня на Западе кое-где порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 29 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

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В июле снова прогнозируют дожди

Заметим, что, согласно прогнозам на картах Укргидрометцентра, 1 июля, вероятно, будет дождь с грозой только в северо-западных областях. Ночью +13...+20, днем +25...+30. Только на Востоке немного прохладнее – +21...+26 градусов.

Впрочем, 2 и 3 июля дожди предположительно снова пройдут в большинстве областей нашей страны. Только в нескольких регионах уже будет сухо.

Кстати, ожидается, что месячное количество осадков будет в пределах нормы. Однако, в части регионов все же больше нормы.