Даже на Юге: сильной жары в Украине пока что не будет

На этой неделе в Украине сохранится комфортная погода. Сильная жара до конца июня не ожидается.

Какая будет температура в ближайшие дни, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине

На этой неделе Украина будет находиться в условиях повышенного атмосферного давления. Резкие колебания температуры и стихийные бедствия не ожидаются.

Только в западных областях периодическое поступление неустойчивых воздушных масс балканского происхождения приведет к выпадению грозовых дождей. Также в отдельные дни возможны град и шквалистое усиление ветра.

Температурный фон в целом по стране ожидается близко к норме, в южной части выше нормы на 2 – 4 градуса,

– отметил Кибальчич.

Синоптик прогнозировал, что ночью вторника +12 – +17, днем +22 – +27. На Юге местами до +31 градуса.

Сильной жары не будет и в среду. Так, ночью +12 – +17, днем +22 – +27. Только на крайнем Юге до +30 градусов.

В четверг, 27 июня, температура воздуха ночью +12 – +17, днем +24 – +29. Кстати, такие показатели ожидаются и на пятницу.

В субботу ночью также до +17, днем +25 – +30 градусов. В воскресенье, 30 июня, несколько теплее. В частности, ночью +13 – +18, а днем +28 – +33.

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Сильная жара – повышение температуры воздуха до +40 градусов на Юге и Востоке, до +35 – на остальной территории Украины.

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