Уже без дождя: сколько дней в Украине еще будет тепло и солнечно

На этой неделе в Украине ожидается преимущественно теплая и солнечная погода. Сильных ливней, вероятно, уже не будет.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что температура будет немного выше нормы, а количество осадков – крайне мало. Это в комплексе с низкой относительной влажностью будет способствовать развитию засухи и сохранности в лесах наивысшего уровня пожарной опасности.

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Еще будет тепло и солнечно

Кибальчич отметил, что во вторник, 5 сентября, в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков. Лишь ночью и утром в Приазовье, а также на Севере Левобережья пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

В западных областях ночью и утром возможен туман. Днем воздух прогреется до +23...+28, в Николаевской и Одесской областях +30...+31 градус.

В среду, 6 сентября, погоду в Украине определят малоподвижный антициклон, поэтому осадков не предполагается. В западной части ночью и утром туманы,

– рассказал синоптик.

Добавил, что ветер будет преимущественно в северной четверти, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +11…+16, днем +23…+28. В восточных и южных областях до 31 градуса тепла.

В четверг сохранится теплая и солнечная погода. В южных областях и в Приазовье согреет до +32. Далее, 8 августа погоду также продолжит определять антициклон. Ожидается, что будет малооблачно, тепло и сухо.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16, в Карпатах, северных и восточных областях +6...+11. Днем до +23...+28, на крайнем Юге и в Крыму кое-где +30...+31.

Кстати, на выходные влияние антициклона тоже сохранится. Несмотря на то, что атмосферное давление начнет постепенно падать, условия для выпадения осадков не ожидаются.

Все атмосферные фронты будут далеко за пределами Украины, а достаточно низкая относительная влажность будет препятствовать возникновению значительного облачного покрова, поэтому погода останется солнечной в большинстве областей.

– подчеркнул Кибальчич.

Добавил, что ветер будет слабым и переменным. Ночью +10…+15, днем +24…+29 градусов.