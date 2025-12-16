Ночные морозы и туманы будут в части областей: прогноз погоды на 17 декабря
Погода в Украине в среду, 17 декабря, будет облачной с прояснениями и в целом спокойной из-за поля высокого атмосферного давления. Кое-где будет наблюдаться туман, также стоит ожидать ночные морозы.
Существенных осадков в течение суток не предвидится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, из-за слабого ветра с южных направлений, который будет приносить теплый воздух ночью и утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается возникновение тумана.
Температура ночью будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем будет от 2 до 7 градусов тепла. Для Закарпатья, Прикарпатья и крайнего юга прогнозируют от 6 до 12 градусов тепла.
На Левобережье, согласно обнародованной информации, ожидается от 0 до 5 градусов тепла.
Какая температура воздуха будет в крупных городах?
- Киев +3...+5;
- Ужгород +7...+9;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +4...+6;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +4...+6;
- Луцк +4...+6;
- Ровно +4...+6;
- Житомир +4...+6;
- Винница +4...+6;
- Одесса +9...+11;
- Николаев +8...+10;
- Херсон +4...+6;
- Симферополь +8...+10;
- Кропивницкий +4...+6;
- Черкассы +4...+6;
- Чернигов +2...+4;
- Сумы +2...+4;
- Полтава +2...+4;
- Днепр +3...+5;
- Запорожье +4...+6;
- Донецк +2...+4;
- Луганск +1...+3;
- Харьков +2...+4.
Прогноз погоды в Украине на 17 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что ждать от погоды и когда?
Напомним, ранее сообщалось, что значительных осадков в течение ближайших нескольких дней синоптики в Украине не прогнозируют. Впрочем, кое-где украинцам все же стоит ожидать мокрый снег.
В течение этой недели погода в Украине будет характеризоваться несущественными изменениями температуры и слабым ветром. В то же время местами ожидаются небольшие осадки в виде снега или дождя.