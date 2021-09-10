Солнечно и тепло: погода в Украине на выходных 11 – 12 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Днем на выходных 11 – 12 сентября украинцы смогут снова порадоваться летнему солнышку. Однако на вечер температура воздуха будет опускаться.
Осадков не будет в Украине ни в субботу, ни в воскресенье. Лишь в Крыму 12 сентября возможно гроза.
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Прогноз погоды на субботу
Температура воздуха во всей Украине будет одинаковой – она будет колебаться в пределах +23...+26 градусов. На градус холоднее будет только в Одессе. Вместе с тем до 27 градусов воздух прогреется лишь в:
- Запорожье,
- Херсоне,
- Николаеве.
В небе будет светить солнце, которое время от времени будет прятаться за облаками. Ветер будет двигаться со скоростью 3 – 8 метров в секунду на Западе и в Центре, и 5 – 10 метров в секунду – на Востоке и Юге.
Прогноз погоды на 11 сентября / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в воскресенье
Погода в воскресенье мало чем будет отличаться от субботней. Только в Запорожье температура воздуха опустится на один градус – до +24...+26 градусов. Немного холоднее будет на Прикарпатье – +22...+24 градусов.
Однако, по словам синоптика Натальи Диденко, локальные осадки возможны в Крыму, на Закарпатье и Херсонщине.
В Киеве будет сухо и солнечно. Воздух прогреется до +24...+26 градусов.
Прогноз погоды на 12 сентября / Карта Укргидрометцентра
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